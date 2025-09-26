Người đàn ông ở TP.HCM mất hơn 2,2 tỷ đồng vì cài ứng dụng “CSKH EVN SPC”

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM.

Trước đó, ngày 3/8, ông L.V.T (55 tuổi, ngụ TPHCM) bị kẻ gian giả danh nhân viên điện lực dụ dỗ cài ứng dụng “CSKH EVN SPC”. Sau khi được yêu cầu xác thực khuôn mặt trên ứng dụng, toàn bộ 2,25 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng Sacombank của ông T. bị chiếm đoạt.

Lê Đinh Thi tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên được chuyển vào tài khoản mang tên Lê Đinh Thi (23 tuổi, trú tại Gia Lai). Bằng nghiệp vụ, công an mời Thi lên làm việc.

Tại đây, Thi khai nhận từng bị lôi kéo sang khu vực biên giới làm việc với lời hứa “lương 1.200 USD/tháng”. Ban đầu, Thi được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên điện lực, sau đó tham gia xác thực sinh trắc học phục vụ các giao dịch lừa đảo của đường dây này.

Hiện Công an phát đi thông báo các bị hại liên quan đến đối tượng trong vụ việc trên đề nghị liên hệ Phòng PC02, Công an TPHCM để phối hợp điều tra, xử lý.

Theo Công an các chiêu trò “việc nhẹ lương cao” thực chất là bẫy lừa đảo xuyên biên giới. Đối tượng thường lợi dụng sự hám lợi, thiếu hiểu biết của một bộ phận để dẫn dắt họ vào con đường kiếm tiền phi pháp.

Người dân để tránh bị lừa đảo, bị chiếm đoạt tài sản…cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, xác thực khuôn mặt hoặc vân tay... theo yêu cầu từ người lạ; không cài đặt ứng dụng, bấm vào những liên kết không rõ nguồn gốc; chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play; cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn về “việc nhẹ lương cao”. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo công an gần nhất.