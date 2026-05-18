Người đàn ông nước ngoài đập phá ô tô, bẻ cần gạt nước ở Đà Nẵng

2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông nước ngoài đập phá chiếc ô tô trên đường phố Đà Nẵng. Nơi xảy ra vụ việc được xác định là khu phố du lịch An Thượng (đường Hoàng Kế Viêm, phường Ngũ Hành Sơn).

Trong clip, một người đàn ông cởi trần, mặc quần short leo lên nóc ô tô, liên tục đạp, đập mạnh rồi nằm trên nóc xe.

Trước khi rời đi, người này bẻ gạt mưa xe ô tô. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau đó, người đàn ông nước ngoài này bẻ cần gạt nước của chiếc ô tô rồi mới rời đi. Thời điểm đó, xung quanh có nhiều người chứng kiến.

Tối 17/5, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn xác nhận sự việc xảy ra hôm qua (16/5) và cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, xử lý. Người có hành vi đập phá tài sản là du khách người Nga. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này bị loạn thần.

Hồi tháng 1, tại Đà Nẵng xảy ra vụ người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập phá màn hình trên ô tô và hành hung tài xế.

Cụ thể, ngày 23/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kéo dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi giữa tài xế và hành khách, sau đó xảy ra xô xát.

Vụ việc xảy ra lúc 17h58 ngày 22/1 tại khu vực Miếu Bông, TP Đà Nẵng. Tài xế ô tô mặc áo màu đen, trên ngực có in tên một hãng xe công nghệ.

Khi tài xế đang ngồi ghế lái thì một người đàn ông mở cửa và ngồi vào ghế bên cạnh. Thấy vị khách hút thuốc lá, tài xế đề nghị hút xong rồi mới lên xe. Bị nhắc nhở, người đàn ông này buông lời chửi thề, đề nghị tài xế hạ kính xuống để mình hút thuốc.

Tuy nhiên, tài xế không đồng ý vì sợ xe bị ám mùi, ảnh hưởng đến khách kế tiếp. Anh đề nghị hành khách thông cảm và mời xuống xe. Đáp lại, vị khách dùng mũ bảo hiểm mang theo lúc lên xe đập vào màn hình điện tử trên ô tô và hành hung tài xế.