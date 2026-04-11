Mộ mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá: Nghi vấn chuyện tranh chấp đất đai?

Liên quan sự việc phần mộ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) bị đập phá, ngày 11-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, cho biết đã chỉ đạo công an phường điều tra làm rõ.

"Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, chưa có kết luận" – ông Hùng thông tin.

Bia mộ bị đập phá hư hỏng

Trước đó, hôm 26-3, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc để chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định pháp luật; trả lời đơn công dân và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 20-4.

Theo đơn của ông N.H gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng, ngày 5-3, khi đi thăm mộ, ông phát hiện phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình ở Nghĩa trang Nổng Ông Thới (tổ dân phố Bích Bắc, phường Điện Bàn Bắc) có dấu hiệu bị đập phá phần nhà bia.

"Nhận thấy sự việc có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật nên tôi đã trình báo đến Tổ trưởng tổ dân phố Bích Bắc. Đến ngày 6-3, tôi tiếp tục trình báo toàn bộ sự việc đến Công an phường Điện Bàn Bắc để đề nghị điều tra làm rõ" – đơn của ông H. nêu.

Ông N.H nghi vấn vụ đập phá bia mộ liên quan việc tranh chấp một thửa đất

Theo nội dung đơn, mộ phần mẹ ông H. được xây dựng khi bà mất và mới được gia đình nâng cấp, cải tạo lại vào cuối tháng 6-2025 với chi phí 40 triệu đồng.

Ông H. cho biết trong sự việc này, ông nhận thấy có "dấu hiệu lạ": Kẻ nào đó chỉ tập trung đập phá phần mộ bia ghi thông tin về Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình và thông tin về ông. Trong khi đó, phần nấm mộ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ chứ không bị đập phá.

Từ đó, ông H. nghi vấn vụ đập phá bia mộ này liên quan việc tranh chấp giữa ông với 2 người khác về một thửa đất tại thôn Bích Bắc…

Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, kết luận.

Pháp luật xử lý thế nào về việc mộ mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá? Luật sư Đào Thị Bích Liên - Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự - cho rằng người Việt vốn xem mồ mả là nơi linh thiêng, gắn liền với chuyện "mồ yên mả đẹp" và sự kính trọng của người sống đối với người đã mất. Về quy định pháp luật, việc xâm phạm mồ mả không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân, gây tổn thất tinh thần sâu sắc cho thân nhân người đã khuất. Trong vụ việc phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình bị đập phá, hành vi xâm phạm càng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến giá trị đạo đức và đời sống tâm linh của cộng đồng. Với vụ việc trên, nếu đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt đồ vật để trong hoặc trên mộ, hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu có các tình tiết định khung tăng nặng - như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vì động cơ đê hèn; chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt… - thì mức hình phạt có thể từ 2-7 năm tù. Ngoài ra, người xâm phạm mồ mả còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự. Các khoản bồi thường gồm: chi phí mua vật liệu xây dựng, chi phí thuê nhân công sửa chữa, xây dựng lại phần mộ bị hư hỏng. Người gây thiệt hại còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích theo hàng thừa kế của người đã mất.



