Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 700 triệu đồng: Công an điều tra một người dân

Ảnh minh họa

Mới đây, một phụ nữ trú tại Hà Nội đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng với thủ đoạn nêu trên. Theo đó, ngày 09/4/2026, chị N tham gia một nhóm bán hàng thời trang trên mạng xã hội.

Tại đây, chị được hướng dẫn thực hiện các “nhiệm vụ” để nhận quà và tiền hoa hồng. Tin tưởng, chị N đã thực hiện chuyển khoản 7 lần với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị không nhận được tiền hoa hồng cũng như tiền gốc. Nhận thấy bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp, thông qua nhiều nguồn khác nhau, để kiểm chứng tính chính xác. Cảnh giác với những yêu cầu đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.