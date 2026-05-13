Người đàn ông nặng 175kg tử vong đột ngột do mê tập thể dục theo cách "lạ đời"

Một buổi tập tưởng chừng giúp cải thiện sức khỏe lại kết thúc bằng bi kịch thương tâm, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Theo đó, người đàn ông nặng 175kg đã gục ngã ngay khi đang tập tạ trong phòng gym, qua đời đột ngột chỉ trong vài phút vận động. Vụ việc trở thành lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn khi tập luyện vượt quá khả năng của cơ thể.

Nạn nhân là Pankaj Sharma 35 tuổi, người đang trong quá trình tập luyện giảm cân. Camera an ninh cho thấy anh bắt đầu buổi tập cùng huấn luyện viên vào buổi sáng như thường lệ. Thế nhưng chỉ khoảng 2-3 phút sau khi thực hiện các động tác khởi động, Pankaj đột ngột loạng choạng, ngã xuống sàn và bất tỉnh, theo India News .

Người đàn ông tử vong đột ngột do tập tạ sai cách. Ảnh minh họa.

Mặc dù những người có mặt ở đó lập tức chạy đến sơ cứu và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, dù được đưa đến bệnh viện khẩn cấp, Pankaj Sharma không qua khỏi. Các bác sĩ xác định anh đã tử vong trước khi có thể can thiệp chuyên sâu.

Trước khi bước vào buổi tập, nạn nhân được cho là có uống một cốc cà phê đen. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định caffeine không phải nguyên nhân trực tiếp. Khả năng cao, nguyên nhân đến từ tình trạng ngừng tim đột ngột do quá tải tim mạch, trong bối cảnh cơ thể đang thừa cân nghiêm trọng và phải vận động gắng sức.

Được biết, Pankaj Sharma đã bắt đầu hành trình tập gym khoảng 5 tháng nhằm giảm cân và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, với những người có thể trạng béo phì nặng, việc tập luyện cường độ cao khi chưa được kiểm tra tim mạch kỹ lưỡng có thể tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo việc tập luyện giảm cân cần được thực hiện đúng cách, bắt đầu từ kiểm tra sức khỏe tổng quát, đánh giá tim mạch và xây dựng giáo án phù hợp dưới sự giám sát của huấn luyện viên chuyên môn, thay vì vội vàng ép cơ thể vào cường độ quá sức.

Dấu hiệu cảnh báo bạn nên dừng tập thể dục ngay lập tức

- Dấu hiệu bất thường: Tập thể dục tốt cho sức khỏe, nhưng nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, bạn cần dừng lại ngay để tránh rủi ro nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, tập luyện quá sức có thể khiến tim và hệ tuần hoàn bị quá tải, làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Bạn nên đặc biệt chú ý khi gặp các triệu chứng như: tim đập quá nhanh hoặc không đều, đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, chuột rút bất thường hoặc đổ mồ hôi quá nhiều.

-Nghỉ ngơi đúng cách: Nếu các dấu hiệu này xuất hiện và không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, hãy dừng tập ngay và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời.