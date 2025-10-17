Người đàn ông mua vòng vàng 98 triệu, về nhà té ngửa bên trong là bạc, chủ tiệm không nhận bán hàng giả

Vào năm 2020, drama khi mua vàng được đăng trên trang Toutiao đã thu hút sự chú ý của bạn đọc. Theo đó, một người đàn ông tên Tôn, sống tại Thanh Đảo, Trung Quốc đã bỏ ra hơn 98 triệu đồng (tương đương 28.390 NDT) để mua một sợi dây chuyền vàng 62,8 gram từ một cửa tiệm vàng quen biết. Ban đầu mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, nhưng chỉ sau đúng một tuần, anh giật mình phát hiện sợi dây chuyền anh mua không còn là vàng - bên trong là bạc mạ vàng.

Sợi dây chuyền vàng của anh Tôn nhanh chóng biến thành dây chuyền bạc chỉ sau 1 tuần sử dụng

Mua vàng xịn mà hóa ra… bạc

Khi phát hiện sự bất thường, anh Tôn đã quay trở lại cửa tiệm để làm rõ: khi mua, dây chuyền được cho là vàng thật, nhưng giờ bên trong đã chuyển thành bạc. Chủ cửa hàng giải thích rằng có thể anh đã nhầm lẫn khi chọn dây chuyền mạ vàng thay vì loại vàng nguyên chất. Họ khẳng định tiệm không bán hàng giả.

Tuy nhiên, anh Tôn không chấp nhận lời giải thích đó. Anh luôn nhớ rõ hình ảnh vàng nguyên chất khi mua, và tin rằng tiệm biết rõ những gì họ bán. Vì từng là khách quen của cửa hàng, anh đặt lòng tin lớn vào uy tín của họ - nên việc mua phải một sản phẩm “không đúng” là cú sốc lớn.

Một điểm khiến vụ việc càng trở nên gay cấn: khi mua dây chuyền, anh Tôn không giữ lại hóa đơn. Điều này khiến việc chứng minh khiếu nại càng thêm khó khăn, vì không có giấy tờ để khoanh vùng trách nhiệm.

Cả người mua lẫn người bán đều cho mình đúng

Hiện tại, hai bên vẫn giữ quan điểm của mình: người mua cho rằng mình bị lừa, người bán khăng khăng rằng chẳng ai bán hàng giả. Vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan chức năng ở thành phố Thanh Đảo để điều tra làm rõ.

Cảnh sát địa phương cũng đã lên tiếng khuyến cáo: khi mua vàng bạc đá quý - những món có giá trị cao - người tiêu dùng nên giữ hóa đơn, phiếu mua hàng, và nếu có thể, yêu cầu kiểm tra chất lượng tại nơi tin cậy. Những giấy tờ này sẽ là căn cứ quan trọng nếu xảy ra tranh chấp.

Bài học trong giao dịch mua bán

Rút ra từ câu chuyện này, có lẽ điều khiến nhiều người giật mình không chỉ là chuyện mua vàng mà nhận về bạc, mà còn là bài học về niềm tin và sự chủ quan khi giao dịch. Trong thời đại mà hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi khắp nơi, việc “quen biết” hay “tin tưởng” vào uy tín của cửa hàng không còn đủ để đảm bảo an toàn.

Khi bỏ ra hàng chục triệu đồng cho một món trang sức, điều cần nhất không chỉ là đẹp mắt hay hợp ý, mà là chứng từ rõ ràng, kiểm định minh bạch. Một hóa đơn, một phiếu bảo hành - tưởng nhỏ nhưng lại là “tấm khiên” bảo vệ quyền lợi người mua khi có sự cố.

Câu chuyện của anh Tôn vì thế trở thành lời nhắc nhở cho nhiều người: đừng để sự tin tưởng mù quáng biến thành cái giá phải trả. Khi giao dịch, hãy luôn tỉnh táo, kiểm tra kỹ lưỡng và yêu cầu đầy đủ giấy tờ dù chỉ là một món nhỏ. Vì đôi khi, chỉ cần một phút sơ suất - vàng thật có thể biến thành “bạc giả” ngay trong tay mình.

