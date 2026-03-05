Người đàn ông lạ mặt bất ngờ tiếp cận, nói lời ngon ngọt, đứa trẻ có phản ứng cực nhanh, thoát khỏi chiêu bắt cóc ngoạn mục!

Từng có không ít bản tin xã hội phản ánh các đối tượng lạ mặt xuất hiện ở công viên, cổng trường, tìm cách bắt cóc trẻ đi một mình. Dù là dùng vũ lực kéo đi hay dùng lời nói dụ dỗ, tất cả đều khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Nhưng không ai ngờ, kẻ xấu giờ đây lại ngang nhiên đến mức nhắm vào cả những đứa trẻ đang chơi ngay trước cửa nhà mình.

Vụ việc từng xảy ra tại trấn Đại Khê, TP. Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) khiến nhiều phụ huynh hốt hoảng. 1 đối tượng đi xe máy lang thang trong các con hẻm. Khi phát hiện trước cửa một căn nhà có hai trẻ nhỏ đang chơi nước, hắn nhiều lần chạy qua lại quan sát và nhận thấy không có người lớn bên cạnh. Sau đó, người đàn ông dừng xe, tiến đến bắt chuyện và nói với các bé: “Chú dẫn con đi xem thỏ trắng nhé!”, ý đồ dụ dỗ đưa trẻ đi.

Ban đầu, hai anh em hơi nghi ngờ và suýt nữa thì đi cùng ông ta, nhưng may mắn thay, người anh rất nhanh trí, cảnh giác, lập tức chạy vào trong nhà báo cho người thân. Khi gia đình bước ra kiểm tra, thấy hành vi bị phát hiện, đối tượng liền hoảng hốt bỏ chạy.

Khi gia đình bước ra kiểm tra, thấy hành vi bị phát hiện, đối tượng liền hoảng hốt bỏ chạy.

Sau sự việc, phụ huynh càng nghĩ càng bất an nên đã đến đồn cảnh sát trình báo và làm biên bản. Lo ngại nếu không nhanh chóng bắt giữ nghi phạm sẽ khiến người dân xung quanh hoang mang, cảnh sát đã trích xuất camera khu vực nhà nạn nhân và các tuyến đường lân cận, xác định một người đàn ông họ Khâu là nghi phạm.

Lần theo hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng tìm thấy đối tượng cùng phương tiện gây án tại một căn nhà ở khu Đại Khê, thành phố Đào Viên. Sau khi thừa nhận hành vi, người đàn ông này đã bị chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Đào Viên để điều tra theo quy định pháp luật.

Trẻ khó hiểu khái niệm “người lạ”, hãy dạy con quy tắc rõ ràng: “Có việc hãy tìm người lớn!”

Với người trưởng thành, “người lạ” là khái niệm khá đơn giản. Nhưng với trẻ nhỏ, ranh giới ấy lại rất mơ hồ. Một người từng gặp vài lần ở siêu thị, một chú hàng xóm hay cười, thậm chí là phụ huynh của bạn cùng lớp… trong mắt trẻ có thể không còn là “người lạ”. Chính vì vậy, nếu chỉ dặn con “đừng nói chuyện với người lạ” thì chưa đủ, thậm chí có thể khiến trẻ lúng túng khi đối diện tình huống thực tế.

Thay vì cố gắng mô tả thế nào là người xấu, bởi kẻ xấu không hề có “khuôn mặt” cố định, cha mẹ nên đưa ra những quy tắc cụ thể, dễ nhớ và có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Một trong những nguyên tắc quan trọng là: “Có việc gì hãy tìm người lớn đi cùng con, không tự ý đi theo hoặc giúp đỡ ai khi chưa xin phép".

Ví dụ, nếu có người nói: “Chú bị lạc, con dẫn chú đi tìm đường được không?” hoặc “Cô nhờ con bế giúp em bé lên xe với”, cha mẹ cần dạy con hiểu rằng người lớn thực sự cần giúp đỡ sẽ tìm đến một người lớn khác, chứ không nhờ một đứa trẻ. Khi gặp tình huống như vậy, câu trả lời an toàn nhất là: “Con không biết, cô/chú hỏi bố mẹ con hoặc người lớn kia kìa ạ.”

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ một số nguyên tắc an toàn cơ bản:

Giữ khoảng cách tối thiểu khi nói chuyện với người không quen biết. Khoảng cách này giúp trẻ có không gian để phản ứng và chạy đi nếu cần.

Nếu người lạ ngồi trong ô tô hoặc trên xe máy, tuyệt đối không tiến lại gần cửa xe, không thò đầu hoặc thò tay vào trong xe dù được gọi lại.

Không đứng trò chuyện ở nơi vắng vẻ, tối tăm, khuất tầm nhìn, kể cả khi người đó tỏ ra thân thiện.

Nếu ai đó cố kéo tay hoặc ép đi theo, hãy hét to những câu cụ thể như: “Cháu không quen người này!”, “Cứu cháu với!” và chạy về phía nơi đông người.

Ngoài việc dạy quy tắc, cha mẹ cũng nên thường xuyên thực hành tình huống giả định cùng con. Chẳng hạn, đặt câu hỏi: “Nếu có người cho con kẹo và bảo lên xe xem chó con thì con làm gì?”. Việc tập dượt trước sẽ giúp trẻ phản xạ nhanh hơn khi gặp tình huống thật.

Quan trọng nhất, trẻ cần biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ sẽ không mắng khi con từ chối người lớn hay chạy đi vì sợ. Khi trẻ tin rằng mình luôn được bảo vệ và ủng hộ, con sẽ mạnh dạn nói “không” trước những lời dụ dỗ.

An toàn của trẻ không thể dựa hoàn toàn vào may mắn. Chỉ khi cha mẹ chủ động trang bị kỹ năng và quy tắc rõ ràng, trẻ mới có “lá chắn” đủ vững vàng để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn ngoài xã hội.

Theo Yahoo