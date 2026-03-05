Học RMIT có thật sự đáng tiền? - Những sự thật ở "trường con nhà giàu" mà 2k8 nên chuẩn bị tâm lý trước

Giữa thời điểm nhiều bạn 2k8 đang tất bật chuẩn bị hồ sơ, nguyện vọng cho mùa tuyển sinh đại học sôi động sắp tới, một bài đăng trên trang RMIT Confessions đang được chia sẻ khá nhiều trong cộng đồng sinh viên khi thẳng thắn gửi lời nhắn tới các bạn 2k8 chuẩn bị bước vào môi trường học tập được mô tả là "vừa đắt tiền vừa đáng giá" này.

Bài viết có tiêu đề "Gửi các em 2k8 chuẩn bị vào RMIT, có vài điều nên biết trước khi đóng học phí". Điều đầu tiên được nhắc đến là ở RMIT gần như không có khái niệm "học cho vui". Không phải kiểu ngồi nghe giảng, chép bài rồi ôn thi cuối kỳ là xong. Thay vào đó là bài tập nối tiếp bài tập. Mỗi môn thường có 2-3 bài tập lớn, chiếm 30-50% tổng điểm. Và đặc sản khiến không ít sinh viên ám ảnh chính là group project. Theo bài đăng, đây là "trải nghiệm tâm linh" vì bạn có thể gặp đủ kiểu thành viên, có người biến mất sau vài tuần, người luôn nhắn "sorry em bận" và đôi khi người làm việc nhiều nhất lại chính là bạn.

Lễ tốt nghiệp Đại học RMIT năm 2024. (Ảnh: RMIT Việt Nam)

Tác giả cũng cho rằng học ở đây không khó vì tiếng Anh, mà khó vì tư duy phản biện. Giảng viên không chỉ hỏi "định nghĩa là gì" mà sẽ hỏi "em nghĩ sao". Nếu câu trả lời chỉ dừng ở mức đồng ý hoặc không đồng ý mà thiếu lập luận rõ ràng, điểm số khó sẽ không cao. Điều đó buộc sinh viên phải tự đọc, tự phân tích và tự bảo vệ quan điểm của mình thay vì học thuộc lòng.

Một chi tiết thú vị khác là câu chuyện cà phê. Highlands, Starbucks hay quán trong campus không chỉ là nơi "sống ảo" mà còn là không gian họp nhóm, brainstorm, làm bài xuyên chiều. Có người đùa rằng tiền cà phê mỗi tháng đôi khi ngang tiền điện ở nhà, nhưng đổi lại là những cuộc thảo luận và ý tưởng có thể theo mình suốt cả quãngb thời gian đi làm sau này.

Bài đăng còn nhấn mạnh networking sẽ rất quan trọng ở đây khi bạn bè xung quanh có thể là những người sẽ trở thành founder, consultant hay quản lý trong tương lai. Nếu chỉ dừng ở việc làm bài chung mà không mở rộng mối quan hệ, rất có thể đến lúc ra trường mới tiếc vì không quen ai. Ở RMIT, GPA quan trọng nhưng không phải tất cả. Có người điểm cao nhưng CV gần như trống rỗng. Có người điểm không quá xuất sắc nhưng đã có internship, dự án thực tế và mạng lưới quan hệ tốt. Điều tạo ra khác biệt cuối cùng vẫn là năng lực và trải nghiệm, chứ không chỉ là con số trên bảng điểm.

Áp lực cũng là điều không thể tránh khỏi khi deadline dồn dập, presentation liên tục, những lúc tự hỏi “sao mình đóng tiền để khổ vậy?” đều là cảm giác nhiều người từng trải qua. Nhưng theo tác giả bài đăng, đó là một phần bình thường của quá trình trưởng thành. Quan trọng là học được cách quản lý thời gian và kiểm soát bản thân trong môi trường có nhịp độ nhanh.

Dưới phần bình luận, không ít người đồng tình với chủ bài đăng. Có ý kiến cho rằng: "Bài này nói khá đúng với thực tế học ở RMIT". Một người khác chia sẻ: "Anh học và làm việc với khá nhiều bạn ở RMIT rồi nên xác nhận vài điểm trong bài này là chuẩn". Nhiều lời nhắn gửi nhẹ nhàng hơn cũng xuất hiện: "Chúc mấy em chuẩn bị vào RMIT một hành trình vừa áp lực nhưng cũng rất đáng giá. Chuẩn bị tâm lý trước thì sẽ đỡ sốc hơn nhiều". Thậm chí có người nhìn lại quãng thời gian đã qua và thừa nhận: "Thật sự quãng thời gian học ở RMIT đã khiến mình thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều".

Dù là ở RMIT hay bất kỳ môi trường đại học nào, có một sự thật gần như không bao giờ thay đổ rằng không ai có thể học thay bạn. Trường học có thể cung cấp chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất và cơ hội, nhưng việc bạn tiếp thu được bao nhiêu, trưởng thành đến mức nào lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ động của chính mình.

Đại học RMIT Việt Nam là chi nhánh quốc tế của Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Úc), thành lập năm 2000, là trường đại học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Trường cung cấp chương trình đào tạo chuẩn Úc, giảng dạy bằng tiếng Anh, cấp bằng toàn cầu, với thế mạnh về kinh doanh, công nghệ, truyền thông và thiết kế, cùng các cơ sở hiện đại tại TP. HCM và Hà Nội.

Môi trường học tập hiện đại, chương trình sát thực tế và mạng lưới doanh nghiệp rộng là những yếu tố khiến nhiều phụ huynh và học sinh cân nhắc lựa chọn môi trường này. Trường cung cấp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các chương trình dự bị theo tiêu chuẩn quốc tế, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và kết hợp giữa lý thuyết, thực hành để trang bị cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp và tư duy toàn cầu.

RMIT cơ sở Nam Sài Gòn. (Ảnh: RMIT Việt Nam)

Về học phí, theo thông tin cập nhật mới nhất cho năm học 2026, học phí chương trình đại học tại RMIT Việt Nam hiện được tạm tính khoảng 375.840.000 VNĐ mỗi năm cho một chương trình tiêu chuẩn (tương đương khoảng 14.345 USD/năm), chưa bao gồm các khoản phụ phí như bảo hiểm y tế hay sinh hoạt cá nhân. Tổng học phí cho toàn bộ chương trình đại học khoảng 3 năm có thể khoảng lên đến 1,1 tỷ đồng tùy số tín chỉ và môn học đăng ký.

Ngoài ra, trường cũng có các chương trình học thuật, chương trình dự bị hoặc học tiếng Anh với mức phí khác nhau theo từng khóa học. RMIT Vietnam còn triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính để giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng chi phí, bao gồm học bổng toàn phần, bán phần và các suất học bổng theo thành tích.