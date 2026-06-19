Người đàn ông được chẩn đoán “mắc ung thư phổi”, bác sĩ bất ngờ phát hiện nguyên nhân từ 1 loại gia vị quen thuộc trong mâm cơm của người Việt

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ trong gần 30 năm hành nghề, ông chỉ gặp 3 trường hợp.

Ông Trương, một người đàn ông 70 tuổi đến từ Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), vốn rất thích ăn cay. Gần đây, ông được phát hiện một khối u nhỏ 2,1cm ở thùy dưới phổi phải trong một lần khám sức khỏe. Kết quả chụp CT cho thấy khối u có dạng gai, thùy và dính vào màng phổi. Nhiều bệnh viện đều nhất trí chẩn đoán đây là "ung thư phổi ngoại biên".

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, sau ca phẫu thuật, bác sĩ ngỡ ngàng phát hiện nguyên nhân là một đầu ớt đỏ dài 0,5cm kẹt lại trong phổi!

Bác sĩ cho biết trong gần 30 năm hành nghề, ông chỉ gặp 3 trường hợp. Ớt có mật độ gần giống với mô phổi trên phim chụp CT, khiến chúng rất dễ bị chẩn đoán nhầm là ung thư phổi. Được biết, người đàn ông rất thích ăn cay, và có khả năng ông đã vô tình bị nghẹn ớt khi ăn. Đầu ớt bị mắc kẹt trong phổi ông một thời gian dài, gây viêm và tăng sinh mô xung quanh, hình thành nên khối u.

Đầu ớt có cấu trúc hình nón, nhọn ở phía trước và rộng hơn ở phía sau. "Nó nhọn ở phía trước và giống như một chiếc kèn ở phía sau, vì vậy không thể ho ra được". Một khi hít vào đường thở, nó sẽ di chuyển xuống theo luồng không khí cho đến khi bị mắc kẹt trong một phế quản nhỏ có đường kính tương tự.

Hình dạng độc đáo của ớt khiến chúng thường trở thành nguyên nhân gây dị vật đường thở. Trong khi hạt gạo hoặc đậu phộng nghiền nát thường có thể được tống ra ngoài nhờ phản xạ ho mạnh, đầu ớt có xu hướng mắc kẹt sâu hơn. Nếu để trong phổi quá lâu, mô tại chỗ sẽ liên tục bị viêm và tăng sinh, dần dần hình thành một nốt sần được bao bọc bởi u hạt viêm. Trên phim chụp CT, nó xuất hiện có dạng gai, thùy và mật độ không đồng đều - nó sở hữu gần như tất cả các đặc điểm hình ảnh của ung thư phổi.

Ban đầu các bác sĩ coi đó là một ca phẫu thuật khối u, nhưng hóa ra chỉ cần loại bỏ một miếng ớt là xong. Bác sĩ nhắc nhở rằng tình trạng hít sặc đường thở không phải là hiếm gặp, đặc biệt là ở người già và trẻ em. Phản xạ nuốt ở người già bị suy yếu, khiến họ dễ bị sặc thức ăn hơn khi nói chuyện, cười hoặc bị phân tâm trong khi ăn. "Nếu chúng ta có thể nội soi phế quản sớm hơn và lấy quả ớt ra, ông Trương đã không phải trải qua cuộc phẫu thuật này".

Đầu tiên, hãy nhai thức ăn chậm và cẩn thận, và đừng nói chuyện hay tỏ ra hào hứng khi đang ăn. "Nhiều trường hợp tắc nghẽn đường thở là do trò chuyện trong bữa ăn". Cười lớn, nói to hoặc đùa giỡn trong khi ăn có thể dễ dàng khiến thức ăn bị mắc kẹt. Các gia đình có người già và trẻ em đặc biệt nên tạo bầu không khí yên tĩnh khi ăn và tránh vừa nói chuyện vừa cười.

Thứ hai, nếu bạn bị nghẹn, đừng cố gắng chịu đựng. Nếu bạn bị nghẹn nước: hãy cúi đầu xuống và vỗ nhẹ vào lưng; điều này thường giúp ích. Nếu bạn bị nghẹn hạt gạo hoặc những mảnh thức ăn nhỏ: nếu bạn ho dữ dội nhưng không thể ho ra, hãy ngay lập tức sử dụng phương pháp Heimlich để cố gắng đẩy vật thể ra ngoài.

Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn hoặc tái phát sau khi bị nghẹn, chẳng hạn như ho, sốt hoặc có máu trong đờm, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được khám và nếu cần thiết, hãy tiến hành nội soi phế quản.

Nguồn và ảnh: Sina