Người đàn ông có bàn chân "móng bò" và sự thật bất ngờ

Sinh ra với bàn chân "móng bò", bàn tay "càng cua", người đàn ông này mang một ngoại hình đặc biệt khiến nhiều người tò mò, nhưng sự thật phía sau mới là điều gây xót xa

Sinh ra với những dị tật bẩm sinh hiếm gặp, một người đàn ông ở Bồ Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc từng phải đối mặt với vô số ánh nhìn tò mò và những khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, anh Li đã vượt qua mặc cảm, tự xây dựng cuộc đời độc lập và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Theo truyền thông địa phương, anh Li chào đời với hội chứng gây biến dạng tay chân nghiêm trọng. Đôi bàn chân của anh có hình dạng đặc biệt, các ngón bị dính lại với nhau, chỉ còn hai ngón chính, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh "móng bò". Hai bàn tay cũng không phát triển bình thường, các ngón dính sát vào nhau, chỉ còn ba ngón có thể sử dụng, tạo nên hình dáng giống "bàn tay càng cua".

Người đàn ông mang đôi chân "móng bò", bàn tay "càng cua".

Đằng sau sự khác biệt ấy là một nguyên nhân khiến nhiều người xót xa. Các bác sĩ cho rằng tình trạng của anh có liên quan đến yếu tố di truyền, xuất phát từ việc ông bà ngoại của anh từng là họ hàng gần. Hôn nhân cận huyết khiến nguy cơ các gen bệnh lặn gặp nhau tăng cao, từ đó có thể dẫn đến những bất thường về sức khỏe ở thế hệ sau.

Anh Li cho biết, trong gia đình anh, thế hệ trước không biểu hiện dấu hiệu bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, những thay đổi trong gen đã âm thầm tồn tại và chỉ bộc lộ khi anh được sinh ra. Ngay từ nhỏ, anh đã phải trải qua hành trình dài cùng gia đình đến nhiều bệnh viện để tìm kiếm hy vọng. Thế nhưng, kết luận cuối cùng của các bác sĩ là đây là một dạng dị tật di truyền, không nhất thiết phải can thiệp phẫu thuật.

Nhớ lại thời thơ ấu, anh Li từng kể rằng mẹ anh nhiều lần bật khóc khi nhìn thấy hình hài của con trai. Nỗi đau của người mẹ không chỉ đến từ sự thương con mà còn từ những lo lắng về tương lai khi con phải sống với những khiếm khuyết khác biệt.

Dù vậy, anh Li không để số phận quyết định cuộc đời mình. Anh học cách thích nghi với cơ thể, tự chăm sóc bản thân và từng bước tìm kiếm công việc phù hợp. Trước đây, anh tự học cách thổi bóng bay để kiếm sống, sau đó phát triển công việc kinh doanh liên quan đến khí heli.

Hiện tại, anh có thể tự lo liệu phần lớn sinh hoạt hằng ngày và tự tin khẳng định khả năng của mình: "Tôi có thể làm mọi việc, chỉ trừ lái xe". Không chỉ vậy, niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là cả ba người con đều khỏe mạnh, không thừa hưởng những dị tật giống bố.

Câu chuyện của anh Li không chỉ nói về nghị lực vượt lên nghịch cảnh mà còn gợi nhắc về tầm quan trọng của việc hiểu biết về sức khỏe di truyền. Theo các chuyên gia, khi những người có quan hệ huyết thống gần kết hôn, khả năng cùng mang một gen bệnh lặn sẽ cao hơn so với dân số thông thường. Nếu cả hai cùng mang gen này, con cái có nguy cơ mắc các bệnh hoặc dị tật bẩm sinh cao hơn.

Chính vì những nguy cơ đó, nhiều quốc gia đã có quy định hạn chế hoặc cấm hôn nhân cận huyết nhằm bảo vệ sức khỏe của thế hệ sau. Trường hợp của anh Li là một câu chuyện buồn về hậu quả của những yếu tố di truyền, nhưng đồng thời cũng là minh chứng rằng nghị lực và sự cố gắng có thể giúp con người vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể.