Người đàn ông bụng phình to như "mang thai", bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" nặng 20kg

Một sự việc từng xảy ra từ nhiều năm trước ở Trung Quốc gần đây bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Câu chuyện về người đàn ông tưởng mình mang thai nhưng thực chất mang khối u nặng 20 kg khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Dù đã qua lâu, tình huống hi hữu này vẫn tiếp tục gây bàn tán vì mức độ kỳ lạ và khó tin của nó.

Từ sự hoang mang kỳ lạ, một người đàn ông Trung Quốc từng tin rằng mình đang mang thai nên lặng lẽ đi khám bệnh. Thế nhưng kết quả khiến ông sửng sốt: thứ "giống thai nhi" trong cơ thể thực chất là một khối u khổng lồ nặng tới 20 kg.

Ông Wang Qizhong, 48 tuổi ở Trung Quốc, từ khi sinh ra đã có một phần bụng nhô nhẹ ở vùng eo trái. Theo thời gian, đặc biệt trong những năm gần đây, khối sưng nhỏ này phát triển nhanh bất thường khiến bụng ông ngày càng phình to. Với sự lo lắng và thiếu hiểu biết về bệnh tình, ông thậm chí từng nghĩ rằng mình đang mang thai, theo The Sun.

Ngày 17/10, vì cảm thấy ngại ngùng, ông Wang đã âm thầm đến khám tại bệnh viện Xiang Ya. Kết quả chẩn đoán khiến ông thở phào khi cho thấy không có thai nhi trong bụng, mà là một khối u nang xuất phát từ quả thận bị dị tật bẩm sinh, phát triển lớn dần và đạt trọng lượng khoảng 20 kg.

Ngay sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) để tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u 20 kg ra khỏi người bệnh nhân.

Bác sĩ phẫu thuật chính, ông Zu Xiongbing, cho biết đây là một trường hợp đặc biệt nguy hiểm do khối u đã phát triển lâu năm và ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng xung quanh. Tuy vậy, ca mổ đã diễn ra thành công và bệnh nhân chỉ cần hai ngày để hồi phục trước khi xuất viện.

Hiện ông Wang bày tỏ niềm vui và sự nhẹ nhõm khi đã loại bỏ được "gánh nặng" khỏi cơ thể. Ông chia sẻ: "Tôi cảm giác như vừa trút bỏ một tảng đá khổng lồ trong người".

Khám sức khỏe định kỳ: Bao lâu một lần là "chuẩn"?

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, kéo theo nhu cầu khám sức khỏe định kỳ ngày càng tăng. Tuy nhiên, không ít người vẫn hiểu chưa đúng về ý nghĩa và tần suất của loại hình kiểm tra sức khỏe này.

Nhiều người cho rằng khám sức khỏe tổng quát có thể phát hiện tất cả bệnh lý trong cơ thể. Thực tế, gói khám định kỳ chỉ giúp đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe, kết hợp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, chứ không thay thế được các kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Bên cạnh đó, quan niệm chỉ người lớn tuổi mới cần khám định kỳ cũng là chưa chính xác. Trên thực tế, mọi độ tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh, từ trẻ em, người trưởng thành đến người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền hoặc thường xuyên tiếp xúc môi trường ô nhiễm.

Về tần suất, các chuyên gia thường khuyến nghị khám sức khỏe định kỳ khoảng 6 tháng đến 1 năm một lần. Tuy nhiên, thời gian này không cố định mà cần điều chỉnh tùy theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chỉ định của bác sĩ, nhằm đảm bảo theo dõi và chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất.