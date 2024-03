Người đàn ông bị mỡ bọc kín “cậu nhỏ”, viêm nhiễm nặng phải phẫu thuật vì 1 thói xấu khi ăn uống

Một người đàn ông họ Chen, 40 tuổi, sống tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng gặp phải chuyện tương tự. Cụ thể, anh này còn độc thân nhưng thường xuyên gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười liên quan tới chuyện tình dục. Bởi anh ta béo phì, mỡ bụng quá nhiều tới mức tự cúi xuống cũng rất khó để nhìn thấy “cậu nhỏ” của mình.

Không ít phụ nữ chê bai anh vì ngoại hình, đến khi gặp được người muốn gắn bó lâu dài thì lúc quan hệ nam nữ lại gặp nhiều khó khăn. Đến cả chuyện “tự xử” anh cũng không làm thường xuyên, phần vì không hiểu sao càng ngày mình càng giảm ham muốn, phần lại gặp khó khăn với hình thể của mình.

Hai tháng trước, đang ăn thì cảm thấy “cậu nhỏ” ngứa ngáy, anh Chen quyết định vào nhà vệ sinh tự kiểm tra. Thật không ngờ, anh phát hiện đầu bộ phận sinh dục có tiết ra chất nhầy màu xanh rất lạ, còn có vài con rận mu ở khu vực lông vùng kín. Lúc đầu, vì xấu hổ nên anh Chen cũng chần chừ việc đi thăm khám. May mắn đọc được trên mạng có một phòng khám tư gần nhà mình nổi tiếng là kín đáo nên quyết định hẹn lịch với bác sĩ vào 2 hôm sau.

Ảnh minh họa (Ảnh do AI thực hiện)

Vị bác sĩ ở phòng khám này khi tận mắt chứng kiến “cậu nhỏ” của anh cũng không giấu nổi vẻ mặt hoảng hốt. Sau khi hướng dẫn vệ sinh và kê vài loại thuốc trị rận mu, ông giới thiệu anh Chen tới một bệnh viện uy tín để được điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ tiết niệu Lu Jinheng (Đài Loan, Trung Quốc) kể lại: “Khi tới bệnh viện của chúng tôi, bệnh nhân cũng sơ bộ nắm được tình hình nghiêm trọng của mình. Điều quan trọng là anh ta bị béo phì và tiểu đường cùng lúc.

Kiểm tra cho thấy dương vật bị lớp mỡ bụng dưới và mỡ mu chôn vùi vì quá béo, gần như không thể thò đầu ra ngoài, nói đúng hơn là bị bao lại như kén tằm, thường gọi là chứng dương vật đóng bao. Cộng thêm bao quy đầu bị viêm nặng, nhiễm trùng nhiều lần khiến lỗ bao quy đầu xơ cứng, đồng thời dịch tiết dịch đặc màu vàng xanh và bệnh nhân còn có rận mu”.

Nguyên nhân mắc nhiều bệnh vì thói xấu quen thuộc khi ăn uống



Theo bác sĩ tiết niệu Lu Jinheng: “Chứng dương vật đóng bao có thể được chia thành loại bẩm sinh và mắc phải, cũng có thể được chia thành loại trẻ sơ sinh và loại người lớn. Có thể là do mỡ trước mu tích tụ quá nhiều làm chôn vùi dương vật hoặc do tỷ lệ da bên trong và bên ngoài dương vật không đồng đều. Da dương vật không đủ chiều dài, giữa da dương vật và gốc dương vật không đủ khít và bao quy đầu khép chặt tạo thành hình chóp tam giác, khiến dương vật được bao bọc lại”.

Với trường hợp của anh Chen, anh gặp quá nhiều vấn đề cùng lúc nên việc điều trị trở nên khó khăn, mất thời gian hơn. Sau một tháng điều trị, tuy rận mu và nhiễm trùng bao quy đầu đã khỏi nhưng tình trạng xơ hóa bao quy đầu gây ra chứng hẹp bao quy đầu và dễ bị viêm nhiễm tái phát.

Lúc này, anh Chen muốn được cắt bao quy đầu nhưng bác sĩ Lu Jinheng cho hay anh gặp phải khó khăn do béo phì và tiểu đường. Ông nói: “Lý do là vết thương do bệnh tiểu đường gây ra khó lành, trong khi đây là bộ phận quan trọng với nam giới, bệnh nhân chưa kết hôn. Sau khi cắt, dương vật co lại vào trong hang được bao bọc bởi mỡ. Mặc dù quy đầu có thể lộ ra để đi tiểu nhưng không thể thực hiện quan hệ tình dục được. Vì vậy, bệnh nhân cần giảm cân hoặc hút mỡ trước khi phẫu thuật nhưng bệnh nhân nhất quyết muốn cắt bao quy đầu trước và kéo dài dương vật.”

Nhưng anh Chen cũng là người rất “cứng đầu”. Anh cho rằng việc giảm cân rất khó khăn và anh chưa sẵn sàng, muốn được cải thiện bộ phận sinh dục trước mới an tâm làm những chuyện khác. Phải mất vài tuần anh mới đồng ý phẫu thuật cắt bỏ mỡ trên xương mu. Cuối cùng, các bác sĩ tiết niệu và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã làm việc cùng nhau để loại bỏ lớp mỡ bao phủ dương vật và thực hiện hút mỡ bụng một phần. Phẫu thuật kéo dài dương vật cũng được thực hiện. Vết thương dần hồi phục trong thời gian nằm viện, “cậu nhỏ” của anh cuối cùng đã lộ diện hoàn toàn.

Chế độ ăn uống quá nhiều đường chính là nguyên nhân gây béo phì, tiểu đường và hàng loạt bệnh khác ở bệnh nhân (Ảnh minh họa)

“Tuy nhiên, điều quan trọng sau đó là bệnh nhân vẫn phải điều chỉnh thói quen ăn uống và vệ sinh, kiểm soát cân nặng của mình” - bác sĩ Lu Jinheng nhấn mạnh. Bởi vì anh Chen là một người cực kỳ mê đồ ngọt. Anh uống nước ngọt mỗi ngày, cùng trà sữa thay nước lọc, thích ăn bánh ngọt thay bữa chính và đêm nào cũng ăn khuya với món nhiều đường. Ngay cả khi phát hiện mình bị tiểu đường lẫn béo phì, anh tự thừa nhận vẫn không thể kiểm soát nổi lượng đường khi ăn uống, cũng không muốn phải vận động.

Bác sĩ Lu Jinheng nhắc nhở rằng, lâm sàng chỉ ra nhiều nam giới béo phì mắc phải tình trạng thụt dương vật hoặc dương vật đóng bao giống như anh Chen. Nhưng trên thực tế, chỉ cần họ thường xuyên thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục tích cực thì cứ giảm được 13.6 kg mỡ thừa, họ sẽ giúp lộ diện khoảng 2.5 cm dương vật. Nếu thực sự không thể tự mình giảm cân, ông khuyên bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp bằng phẫu thuật giảm mỡ giống như trường hợp anh Chen vừa kể trên.

Nguồn và ảnh: ETtoday, QQ, Health 2.0