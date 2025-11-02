Người đàn ông 59 tuổi tử vong vì đêm nào cũng uống thứ nước "vạn người mê"

Cụm từ khóa "uống nước lạnh đột tử" từng leo thẳng top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 7 vừa qua bởi những trường hợp tử vong khi uống nước lạnh không đúng cách.

Mới đây nhất, trường hợp của người đàn ông 59 tuổi ở Trung Quốc tử vong là lời cảnh báo về những thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ chết người.

Thông thường nhiều người tin rằng uống nước thường xuyên là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời điểm, cách uống và nhiệt độ nước lại có ảnh hưởng lớn đến hệ tim mạch và não bộ. Trường hợp của ông Lý dưới đây là một ví dụ cho thấy việc uống nước không đúng cách có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng.

Theo Sohu, ông Lý (59 tuổi, Trung Quốc) nửa đêm tỉnh giấc vì khát. Ông thản nhiên uống vài ngụm nước lạnh rồi quay lại giường ngủ. Sáng hôm sau, ông cảm thấy đau đầu, buồn nôn nhưng nghĩ chỉ là cảm lạnh nhẹ. Không ai ngờ, chỉ 5 ngày sau, ông đột ngột qua đời tại bệnh viện vì xuất huyết não cấp, khiến gia đình bàng hoàng.

“Ông ấy vốn rất khỏe mạnh, chưa từng có bệnh nền nghiêm trọng, sao lại ra đi đột ngột như vậy?”, người thân đau đớn chia sẻ.

Sau khi khai thác tiền sử bệnh bác sĩ giải thích: “Có một số thói quen nhỏ nhặt, khi lặp lại mỗi ngày, có thể trở thành mối nguy hiểm chết người".

Theo đó, uống nước lạnh vào ban đêm có thể gây co thắt mạch máu đột ngột, khiến huyết áp dao động mạnh, đặc biệt nguy hiểm với người tăng huyết áp hoặc xơ vữa mạch.

Trước đó cũng tại Trung Quốc một nam thanh niên 19 tuổi tử vong sau khi uống uống nước lạnh. Nạn nhân là Tiểu Huy, nam sinh 19 tuổi vừa hoàn thành kỳ thi đại học.

Sau kỳ thi, cậu duy trì thói quen chơi bóng rổ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Và sau mỗi trận bóng đổ mồ hôi như tắm, cậu luôn "tự thưởng" bản thân bằng một chai nước giải khát ướp lạnh.

Như thường lệ, sau khi chơi bóng xong, Tiểu Huy tiếp tục lấy một chai nước lạnh từ tủ, tu một hơi hết sạch. Chỉ vài phút sau, cậu cảm thấy tức ngực, đau thắt lồng ngực, càng lúc càng khó chịu.

Bạn bè lập tức gọi cấp cứu. Dù được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, nhưng Tiểu Huy không qua khỏi. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là nhồi máu cơ tim cấp tính .

Trong một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy: thời điểm từ đêm khuya đến rạng sáng là giai đoạn dễ xảy ra xuất huyết não nhất. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa việc thức dậy, uống nước, đi vệ sinh rồi quay lại giấc ngủ, khiến mạch máu não phải chịu phản ứng “tàu lượn siêu tốc”

Ngoài ra, uống nước nhanh khi bụng đói, đặc biệt là nước lạnh, có thể kích thích dây thần kinh phế vị, gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngất xỉu.

Theo giới chuyên môn, việc thức dậy giữa đêm để uống nước không phải hành động sai, vấn đề nằm ở cách thực hiện. Sự ra đi của ông Lý không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là bi kịch của những hành vi tưởng lành mạnh nhưng tiềm ẩn rủi ro mà rất nhiều người vẫn đang duy trì mỗi ngày.

Xuất huyết não là rủi ro có thể kiểm soát được. Các bác sĩ khuyên mọi người nên chủ động điều chỉnh lối sống từ những thói quen nhỏ nhất để bảo vệ hệ mạch và sự an toàn của chính mình.

Từ các trường hợp trên các bác sĩ cảnh báo, 4 hành vi thường gặp dưới đây, nếu lặp lại hằng ngày, có thể dẫn đến tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ chỉ trong thời gian ngắn:

Thường xuyên uống nhiều nước giữa đêm

Theo các chuyên gia khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ, uống quá nhiều nước có thể làm máu loãng đột ngột, gây biến động huyết áp, chóng mặt, đánh trống ngực.

Trường Y Harvard từng cảnh báo việc này có thể ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa áp suất trong não.

Vừa tỉnh giấc bật dậy quá nhanh

Thông thường buổi sáng là lúc huyết áp tăng tự nhiên. Việc đứng dậy đột ngột có thể làm co thắt mạch máu não, gây “tăng huyết áp buổi sáng” – thời điểm nguy hiểm dễ dẫn tới đột quỵ.

Để bảo vệ sức khỏe các chuyên gia nhấn mạnh, khi những hành vi này xuất hiện cùng lúc, tác hại không đơn giản là “1 + 1 = 2” mà sẽ nhân lên nhiều lần, âm thầm làm tổn thương hệ mạch máu cho đến khi bùng phát thành biến cố nghiêm trọng.

Hay ăn vặt ban đêm

Thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường vào thời điểm này dễ làm tăng mỡ máu và biến động đường huyết – yếu tố hàng đầu gây biến cố mạch máu não ở người trung niên và cao tuổi.

Uống trà hoặc cà phê ngay trước khi ngủ

Uống cà phê tốt nhưng không phải thời điểm nào cũng mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Có thể nhiều người không biết caffeine có tác dụng lợi tiểu, kích thích hệ thần kinh, khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Tình trạng mất ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp buổi sáng tới 32%.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc uống nước rất có lợi cho sức khỏe, nhưng cần phải thực hiện đúng cách. Điều này bao gồm việc lựa chọn thời điểm, nhiệt độ và lượng nước phù hợp để tránh gây tác hại cho sức khỏe.



