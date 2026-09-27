Người đàn ông 49 tuổi não teo như 80 tuổi vì thói quen "vạn người mê"

Đang lướt điện thoại lúc 1-2h sáng, người đàn ông 49 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ yếu tay phải, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra khiến bác sĩ bất ngờ: mức độ teo não của ông tương đương một người khoảng 80 tuổi.

Theo CCTV, người đàn ông được xác định mắc chứng suy giảm nhận thức do bệnh lý mạch máu. Kết quả kiểm tra cho thấy mức độ teo não của ông vượt xa người cùng tuổi, được bác sĩ nhận định tương đương với não của một người khoảng 80 tuổi.

Bác sĩ Lý Cương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mạch máu não, Đại học Đồng Tế, cho biết bệnh nhân may mắn được đưa đến bệnh viện sớm và được điều trị tiêu sợi huyết kịp thời. Sau điều trị, sức khỏe của ông cải thiện, tuy nhiên một số biểu hiện suy giảm chức năng thần kinh vẫn còn, như phản ứng chậm khi thực hiện những yêu cầu đơn giản, giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ và suy giảm trí nhớ.

Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, suy giảm nhận thức do bệnh mạch máu thường liên quan đến tổn thương mạch máu não, có thể xuất hiện sau nhồi máu não, xuất huyết não hoặc do bệnh lý mạch máu nhỏ tiến triển trong thời gian dài.

Tình trạng này có đặc điểm khác với bệnh Alzheimer. Trong khi Alzheimer thường tiến triển từ từ, suy giảm nhận thức do mạch máu có thể xuất hiện đột ngột sau một cơn đột quỵ và tiếp tục giảm theo từng giai đoạn khi não chịu thêm tổn thương mạch máu.

Đáng lưu ý, bệnh lý mạch máu não không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Nhiều yếu tố nguy cơ có thể tích tụ từ tuổi trẻ, trong đó có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc, sử dụng rượu quá mức, ít vận động và rối loạn giấc ngủ.

Trong số này, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với đột quỵ và tổn thương mạch máu não. Đường huyết và mỡ máu bất thường cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu nếu không được kiểm soát.

Những thói quen có thể ảnh hưởng sức khỏe não

Ăn nhiều muối, đường và chất béo

Theo các chuyên gia chế độ ăn thường xuyên có nhiều muối, đường và chất béo không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, rối loạn đường huyết và mỡ máu. Đây đều là những yếu tố liên quan đến sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

Thay vì thường xuyên sử dụng đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống nhiều đường, chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, các loại hạt và nguồn chất đạm lành mạnh.

Lười vận động

Lối sống ít vận động có liên quan đến nguy cơ thừa cân, tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh tim mạch. Duy trì hoạt động thể chất đều đặn giúp kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Ít giao tiếp và hoạt động trí tuệ

Bộ não vận hành theo đúng nguyên lý sinh học: Dùng thì giữ, không dùng sẽ mất. Việc ngại giao tiếp, thu mình lại và từ chối các hoạt động đòi hỏi suy luận như đọc sách, học hỏi điều mới sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng nguồn dự trữ nhận thức của não. Khi các mạng lưới thần kinh không được kích thích thường xuyên, khả năng nhạy bén của trí não sẽ tuột dốc nhanh chóng và làm gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ khi về già. Đọc sách, học một kỹ năng mới, chơi các trò chơi trí tuệ và duy trì giao tiếp xã hội là những hoạt động giúp não thường xuyên được kích thích. Một lối sống tích cực về thể chất, tinh thần và xã hội được xem là có lợi cho sức khỏe nhận thức khi về già.

Căng thẳng kéo dài

Stress mạn tính có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, huyết áp, tâm trạng và nhiều quá trình sinh lý khác. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, việc tìm cách điều chỉnh lối sống, nghỉ ngơi hợp lý và tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết có thể giúp giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

Hút thuốc, uống nhiều rượu

Hút thuốc làm tổn thương hệ thống mạch máu và là yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ. Uống nhiều rượu cũng có thể làm tăng huyết áp và liên quan đến nguy cơ mắc nhiều bệnh tim mạch, thần kinh. Do đó, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là những biện pháp quan trọng để giảm các yếu tố nguy cơ đối với não và hệ tim mạch.

Trường hợp người đàn ông 49 tuổi trên cho thấy các triệu chứng thần kinh cấp tính có thể xuất hiện ngay cả khi một người chưa lớn tuổi. Khi xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như mép miệng méo, yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt.

5 thực phẩm tốt cho não, người cao tuổi nên bổ sung Tuổi càng cao, trí nhớ và khả năng tập trung càng dễ suy giảm. Một chế độ ăn đa dạng, giàu dưỡng chất có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe não bộ. Cá: Giàu protein và axit béo omega-3, đặc biệt là các loại cá béo, có lợi cho não và sức khỏe tim mạch. Bí đỏ: Chứa beta-carotene, vitamin C, kali và nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe thần kinh. Đậu phộng: Cung cấp chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất, có thể bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày với lượng vừa phải. Kiwi: Giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Hạt hướng dương: Cung cấp vitamin E cùng nhiều khoáng chất như magie, kẽm và sắt, góp phần duy trì sức khỏe não bộ.

Trúc Chi (t/h)