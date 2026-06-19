Người đàn ông 20 tuổi có ngón tay "mọc" ra từ ổ bụng, sự thật phía sau gây bất ngờ

Người thợ mộc đã được các bác sĩ cấy ngón tay vào ổ bụng để tái tạo lại phần bị cưa điện cắt lìa.

Một thợ mộc ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã được các bác sĩ cấy ngón tay vào ổ bụng để tái tạo phần bị cưa cắt lìa.

Bệnh nhân là Wang Yongjun, 20 tuổi, bị máy cưa điện cắt lìa ngón tay giữa trong lúc đang làm việc. Ngay lập tức, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ đã rất lúng túng và tranh luận dữ dội về phương pháp để cứu ngón tay cho nam bệnh nhân.

Sau đó, bác sĩ Huang Xue Song đã cứu ngón tay anh Wang bằng cách nuôi cấy ngón tay đã bị đứt lìa tại ổ bụng.

Bác sĩ Huang cho biết, một đốt đầu ngón của bệnh nhân đã đứt khỏi khớp nối, còn mô và cơ đốt thứ hai giập nát. Ông nói: "Chúng tôi phải nhanh chóng quyết định và để anh ta khỏi mất ngón tay, chúng tôi phải nuôi ngón tay mới trong ổ bụng".

Các bác sĩ quyết định mổ và gắn ngón tay Wang vào ổ bụng với hy vọng thịt và da mới sẽ tái tạo quanh đốt xương ngón tay. Bác sĩ Huang cho rằng kỹ thuật này là cách để phục hồi sự lưu thông máu đến phần ngón tay bị thương tự tái tạo. Nhờ đó cơ thể bệnh nhân sẽ tự tái tạo phần bị tổn thương.

Ca phẫu thuật cấy ghép đã thành công và ngón tay của Wang vẫn nối với phần da bụng. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật tách ngón tay gắn trên bụng và Wang sẽ có ngón tay mới sau khi được ghép lại với bàn tay.



