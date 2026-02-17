Người đàn ông 18 tuổi tử vong vì mải miết tập thể dục theo cách "vừa lạ vừa quen"

Thói quen tập luyện thể thao vô cùng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên tập luyện không đúng cách cũng sẽ gây hại cho cơ thể và trường hợp người đàn ông 18 tuổi ở Trung Quốc là một minh chứng điển hình.

Người đàn ông trẻ tuổi xấu số nhắc đến ở đây là Tiểu Lương ở Hồ Nam, Trung Quốc đột nhiên bất tỉnh sau khi tập thể dục. Thấy anh Lương đang khỏe mạng bỗng đổ ngục, người dân ở quanh khu vực đã gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.

Bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu cho Tiểu Lương, tuy nhiên sau gần một tiếng sau người đàn ông này đã ra đi mãi mãi. Ban đầu, nhân viên y tế bước đầu phán đoán, Tiểu Lương là do vận động quá mức dẫn đến tim ngừng đập.

Người đàn ông 18 tuổi ở Trung Quốc tử vong khi đang tập thể dục. Ảnh minh họa.

Khai thác tiền sử bệnh những người chứng kiến sự việc cho biết, sau khi nhìn thấy Tiểu Lương ngã xuống đất, quan sát thấy môi Tiểu Lương đã tím tái, đợi khi nhân viên y tế đến hiện trường, tim của chàng thanh niên đã ngừng đập và không còn hơi thở.

Theo các chuyên gia, thời gian hoàng kim để cấp cứu đột tử là 4 phút, nội trong 4 phút phải hồi phục tim kịp thời, tỉ lệ giải cứu thành công đạt đến 50%, vượt quá 4 phút cơ hội giải cứu bằng 0.

Do đại bộ phận những người bị đột tử thường bị phát hiện muộn, đã vượt quá thời gian hoàng kim để cấp cứu, và những người xung quanh không biết cách sơ cứu, lại gọi xe gấp cứu từ bệnh viện, do đó cơ hội cứu sống càng bị giảm sút.

Chuyên gia gợi ý cách tập thể dục đúng cách tốt cho sức khỏe

- Thời gian tập lý tưởng: Bác sĩ Anup Khatri, cố vấn cao cấp về chỉnh hình tại Bệnh viện Gleneagles, Parel, Mumbai (Ấn Độ), trả lời: Đối với hầu hết mọi người, ít nhất 30 phút tập vừa phải mỗi ngày là đủ để giữ dáng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch,

Ngoài ra vị chuyên gia này giải thích thêm nếu mục tiêu là giảm cân hoặc tăng sức bền, thì có thể kéo dài thời gian tập lên ít nhất 60 phút.

Đối với người khỏe mạnh, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ít nhất 150 phút tập luyện vừa phải mỗi tuần là đủ để duy trì sức khỏe tốt. Tuy nhiên, tập thể dục mạnh mẽ trong khoảng 25 - 30 phút mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể.

- Không tập thể dục với cường độ quá mạnh: Nhiệt độ ngoài trời cao, kết hợp với việc thể dục quá độ có thể làm cho cơ bắp vượt quá mức cho phép, từ đó rất dễ dẫn đến tổn thương, do vậy cần phải đảm bảo cường độ tập luyện với tiết tấu nhịp nhàng.

- Chọn đồ thể thao thoải mái: Khi tập luyện thể thao ngoài trời phải chú ý đến quần áo tập phải mát mẻ, thoáng khí. Cố gắng lựa chọn bộ đồ thể thao giúp bài tiết mồ hôi hiệu quả, ở ngoài trời thì tốt nhất nên mang theo một cái mũ, kính râm,… để đảm bảo phần đầu và phần mặt được che mát.

- Tuyệt đối không uống nhiều nước sau khi tập thể dục: Tập thể dục sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, nếu sau khi luyện tập uống quá nhiều nước sẽ khiến tăng gánh nặng cho hệ thống tuần hoàn máu, hệ thống tiêu hóa và đặc biệt là gánh nặng cho tim. Đồng thời, uống càng nhiều nước sẽ càng ra nhiều mồ hôi, gây hiện tượng mất muối, từ đó dẫn đến co giật và chuột rút.