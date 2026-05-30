Người dân một thành phố cầu cứu chính quyền can thiệp thay đổi thời tiết vì nhiệt độ cảm nhận thực tế vượt ngưỡng 50 độ C

Miền Nam Trung Quốc gần đây đã bước vào chế độ "nồi hấp ẩm nóng". Tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, ngay sau khi những cơn mưa dứt hẳn là lúc mặt trời chói chang xuất hiện. Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm lớn khiến cảm giác nhiệt tăng vọt, vượt ngưỡng 50℃. Có những cư dân vì quá nóng nực không chịu nổi đã gọi điện lên đường dây nóng khiếu nại của chính quyền, hy vọng các cơ quan liên quan có thể "can thiệp vào thời tiết" để hạ nhiệt cho tiết trời oi bức này.

Theo báo cáo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, kể từ ngày 22 tháng 5, các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam... đã xuất hiện thời tiết ẩm nóng trên diện rộng, nhiều nơi nhiệt độ vượt quá 34℃, độ ẩm tương đối cũng hơn 60%. Ngày 25 tháng 5, Phúc Châu đã đón ngày nắng nóng đầu tiên trong năm, sớm hơn 12 ngày so với thời gian trung bình hàng năm là ngày 6 tháng 6.

Điều khiến người ta thực sự suy sụp không phải là nhiệt độ cao đơn thuần, mà là độ ẩm quá cao. Cơ quan khí tượng Phúc Châu chỉ ra rằng, trong thời gian chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lần này, các tầng thấp ở Phúc Châu liên tục thịnh hành gió tây nam, độ ẩm tương đối vào sáng và tối có thể vượt quá 90%, ngay cả vào thời điểm nóng nhất buổi chiều, độ ẩm tương đối cũng có thể vượt mức 50%.

Theo tính toán chỉ số nóng bức của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), khi nhiệt độ đạt 35℃ và độ ẩm tương đối vượt quá 50%, cảm giác nhiệt có thể vượt mức 40℃. Chiều ngày 27 tháng 5, Phúc Châu từng xuất hiện tổ hợp nhiệt độ 36,7℃ với độ ẩm 60%, và 37,7℃ với độ ẩm 54%, quy đổi ra cảm giác nhiệt tương ứng cao tới 50,4℃ và 50,1℃.

Đối với suy nghĩ của người dân về việc mong muốn "can thiệp nhân tạo để giảm độ ẩm", nhân viên Cục Khí tượng Phúc Châu cho biết, hiện tại không có phương pháp nào để thay đổi thời tiết hay giảm độ ẩm theo cách đó, người dân chỉ có thể tự chuẩn bị các thiết bị như máy hút ẩm tại nhà. Nhân viên này cũng giải thích rằng, tác động nhân tạo vào thời tiết chủ yếu có thể điều chỉnh lượng mưa ở một mức độ nhất định, nhưng mưa cần rơi thì vẫn sẽ rơi.

Tuy nhiên, Phúc Châu có khả năng sẽ sớm được giảm bớt phần nào. Sáng ngày 27, cơn bão số 6 trong năm nay tên Rose đã hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương, có khả năng hút bớt một phần hơi ẩm ở miền Nam, đồng thời kết hợp với không khí lạnh để làm suy yếu áp cao cận nhiệt đới. Cục Khí tượng Phúc Châu cho biết, trong hai ngày cuối tuần, cảm giác ẩm nóng tại Phúc Châu dự kiến sẽ giảm bớt.

Không chỉ Phúc Châu, Hạ Môn cũng đã đón ngày nắng nóng đầu tiên trong năm. Toàn thành phố có tổng cộng 125 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ trên 35℃, trong đó có 83 trạm đạt từ 37℃ trở lên, nhiệt độ cao nhất xuất hiện tại hồ chứa Liên Hoa, Đồng An, đạt mức 40,3℃, sớm hơn ngày nắng nóng đầu tiên của năm ngoái hơn một tháng.

Tại Quảng Châu, những ngày gần đây cảm giác nhiệt cũng từng tăng lên khoảng 47℃, được cư dân mạng ví von là "chế độ nồi đất nung". Cơ quan khí tượng nhắc nhở rằng, trong thời tiết ẩm nóng, cơ thể con người khó thoát nhiệt, người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, chú ý bổ sung nước và chống nóng.

