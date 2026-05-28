Người lao động Ấn Độ vật lộn với nắng nóng chạm ngưỡng 50 độ C

Thời tiết khắc nghiệt đang trở thành kẻ thù nguy hiểm với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người, đặc biệt là người lao động nghèo tại Ấn Độ.

Các đợt nắng nóng kỷ lục đang được ghi nhận tại Ấn Độ. Đối với hàng triệu lao động nghèo phải làm việc ngoài trời, họ đang phải trải qua một cuộc chiến "sinh tồn" với thời tiết cực đoan để bảo vệ sinh kế của mình và gia đình.

Cơn nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ lên tới 43 đến 47 độ C, đang biến mỗi ngày làm việc của những người đạp xe ba gác chở hàng tại thành phố Ahmedabad thành một cực hình. Nhiều người buộc phải giảm giờ làm, trực tiếp đe dọa nguồn thu nhập mong manh của họ.

Anh Vipul Kumar - người lái xe ba gác tại Ahmedabad, Ấn Độ cho biết: "Tôi buộc phải đi làm dưới thời tiết này vì đây là sinh kế duy nhất. Bình thường, tôi có thể làm từ 8 đến 10 tiếng, nhưng giờ chỉ trụ được 2 đến 3 tiếng".

Không chỉ khu vực đô thị, thời tiết cực đoan còn ảnh hưởng nặng nề vào các khu vực nông nghiệp. Tại bang Maharashtra, nhiệt độ ban ngày tăng vọt trong tháng 4 và tháng 5 đã khiến các vườn xoài đặc sản bị hư hại nghiêm trọng, đẩy nông dân vào cảnh thất thu.

Ông Kaka Dhoke - nông dân trồng xoài tại bang Maharashtra chia sẻ: "Vườn của tôi từng cho sản lượng từ 7.000-8.000 thùng xoài mỗi năm. Nhưng trong năm nay, đến giờ chúng tôi mới thu hoạch được khoảng 600-700 thùng".

Tại nhiều bang lớn của Ấn Độ, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo mức màu cam - cao thứ hai trong thang cảnh báo khi nền nhiệt chạm ngưỡng 45 độ C. Tuy nhiên, vẫn có những người không thể bỏ công việc dưới trời nắng gay gắt, như các công nhân tại nhiều công trường xây dựng.

Ông Sidhu Sawale - công nhân xây dựng tâm sự: "Tôi không nhớ nổi mình đã làm việc ngoài trời trong bao lâu. Chẳng có cách nào trốn cái nóng, mà nếu không làm việc thì chẳng có tiền mà ăn".

Nắng nóng gay gắt cũng kéo theo nhu cầu về các vật dụng làm mát, như quạt điện, điều hòa, hay đơn giản là các bình gốm đất nung đựng nước tăng cao những ngày gần đây. Thời tiết khắc nghiệt rõ ràng đang trở thành kẻ thù nguy hiểm với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người, đặc biệt là người lao động nghèo tại quốc gia tỷ dân.