Lộ tin hẹn hò của Công chúa Hà Lan Alexia với DJ kém nổi tiếng, cách cô đáp lời phóng viên khiến mẹ phải vào can

Khi Công chúa kế vị thứ hai của Vương quốc Hà Lan bị bắt gặp đi cùng một DJ kém ba tuổi, cả châu Âu chờ đợi một câu trả lời chính thức. Và Alexia đã đáp lại, theo cách mà chỉ một người trưởng thành từ rất sớm trong môi trường Hoàng gia mới có thể làm được.

Tuần qua, Vương thất Hà Lan tổ chức buổi chụp ảnh mùa hè thường niên tại "Vườn Hà Lan" (Hollandse Tuin) trong công viên Clingendael ở The Hague, theo truyền thống đã được Quốc vương Willem-Alexander và Vương hậu Máxima duy trì từ khi ba con gái còn nhỏ. Đây vốn là buổi chụp ảnh "đổi lấy sự yên tĩnh", khi vợ chồng Quốc vương xin truyền thông không tới quay phim tại trường học và những không gian riêng tư của các con, đổi lại sẽ có một buổi chụp công khai mỗi năm để báo chí thoải mái tác nghiệp. Ngay cả khi ba Công chúa Amalia (Catharina-Amalia, người kế vị ngôi báu Hà Lan), Alexia và Ariane đều đã trưởng thành, truyền thống này vẫn được tiếp nối.

Buổi chụp ảnh năm nay khiến giới mộ điệu Hoàng gia châu Âu trầm trồ về gu thời trang của cả gia đình. Vương hậu Máxima mặc áo sơ mi và quần dài từ thương hiệu ưa thích "Natan Couture", chọn đôi hoa tai lấy cảm hứng từ hoa tulip, quốc hoa Hà Lan. Công chúa Amalia diện quần jeans của thương hiệu Hà Lan "The Launch" và áo khoác của thương hiệu Paris "Maje". Công chúa Ariane út ít chọn quần ống rộng của thương hiệu Bỉ "Essentiel Antwerp".

Nhưng người hút mọi ánh nhìn lại là Alexia. Cô diện một chiếc váy của thương hiệu London "Reiss", thắt lưng từ bộ sưu tập Mango x Hailey Bieber, đi đôi bốt da lộn của thương hiệu Ý "Gianvito Rossi". Lý do không chỉ vì gu thời trang trẻ trung, năng động vượt trội. Mà vì đến phần phóng viên đặt câu hỏi, một sự kiện hiếm hoi đã diễn ra: Báo chí được phép hỏi thẳng về tin đồn hẹn hò của cô với một DJ.

Khi Công chúa kế vị thứ hai trả lời câu hỏi đời tư bằng một câu khiến ai cũng phải nể

Đây là khoảnh khắc đắt giá nhất của buổi gặp gỡ truyền thông năm nay. Khi một phóng viên đặt câu hỏi sắc về mối quan hệ được đồn đoán giữa cô và DJ Antoon, Công chúa Alexia đã trả lời một cách bình tĩnh đến đáng kinh ngạc với một cô gái 20 tuổi:

"Bên ngoài có rất nhiều phỏng đoán. Tôi thừa nhận rằng tôi không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn tốt nhất khi đối diện với truyền thông. Nhưng tôi biết rất rõ giá trị của bản thân mình, tôi là người như thế nào, và ai là bạn của tôi".

Cô không xác nhận. Cô cũng không phủ nhận. Cô chỉ đặt ranh giới. Một ranh giới mà bất kỳ phụ nữ trẻ nào lớn lên dưới ánh đèn truyền thông toàn cầu cũng cần phải học nhưng không phải ai cũng làm được.

Khi phóng viên tiếp tục truy hỏi vì chưa thỏa mãn với câu trả lời, Vương hậu Máxima đã can thiệp một cách dịu dàng nhưng dứt khoát: "Đây là chuyện riêng tư. Đến đây thôi, không nói thêm nữa". Câu trả lời ngắn nhưng hàm chứa tất cả những gì cần nói: Ngay cả một thành viên Vương thất, ngay cả một người kế vị ngôi báu, cũng có quyền có một góc đời sống riêng tư không bị xâm phạm.

Cách hai mẹ con xử lý tình huống đã khiến cộng đồng yêu Vương thất Hà Lan trên khắp thế giới phải gật gù. Trong thời đại mà mỗi câu nói của người nổi tiếng đều có thể bị bóc tách, đảo ngược, biến thành tiêu đề giật gân, Alexia đã chọn cách trả lời mà giới phân tích truyền thông gọi là "non-denial denial" (phủ nhận không phủ nhận) chuẩn mực. Cô không lừa dối ai, không nói dối, không gây tranh cãi, đồng thời không hé lộ điều gì.

DJ Antoon, người được đồn là bạn trai Công chúa, là ai?

Để hiểu vì sao tin đồn này khiến cả Hà Lan xôn xao, cần biết một chút về chàng trai được nhắc đến.

DJ Antoon, tên thật Valentijn Antoon Remmert Verkerk, sinh năm 2002 tại Hoorn (Hà Lan), năm nay 23 tuổi. Anh bắt đầu sự nghiệp DJ từ năm 13 tuổi. Năm 15 tuổi, anh nghỉ học phổ thông để theo học tại Học viện Herman Brood, một ngôi trường đào tạo âm nhạc danh tiếng bậc nhất Hà Lan. Đây là nơi từng đào tạo những tên tuổi đỉnh cao của làng nhạc điện tử thế giới, trong đó có DJ Martin Garrix nổi tiếng toàn cầu. Đáng nói, Antoon còn là học viên được nhận trẻ nhất trong lịch sử của trường.

Sự nghiệp của Antoon bùng nổ vào năm 2020 khi ca khúc Hyperventilatie trở thành hiện tượng viral trên TikTok. Đến năm 2022, đĩa đơn Vluchtstrook tiếp tục lập kỷ lục trở thành bài hát được stream nhiều nhất Hà Lan trong năm đó. Anh liên tiếp giành các giải thưởng âm nhạc lớn như Qmusic Top 40 Award và Edison Pop Award. Hiện anh là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng mạnh nhất với giới trẻ Hà Lan, đặc biệt trên các nền tảng số.

Sự "lệch chuẩn" giữa hai người là điều khiến cộng đồng yêu Vương thất bàn luận sôi nổi nhất. Một bên là Công chúa kế vị thứ hai của Vương quốc Hà Lan, đang du học tại Đại học University College London (UCL) ngành Kỹ thuật Xây dựng (vừa chuyển từ ngành Khoa học & Kỹ thuật cho Thay đổi Xã hội). Một bên là một DJ xuất thân bình dân, từ bỏ hệ thống giáo dục phổ thông để theo đuổi đam mê âm nhạc từ tuổi 15. Đây là một câu chuyện rất "đời" trong một bối cảnh rất "quý tộc", và đó chính là lý do nó trở thành câu chuyện viral toàn châu Âu.

Tin đồn bắt đầu từ một quán cà phê ngoài trời

Câu chuyện được khơi mào từ tháng 9 năm 2025, khi tạp chí Hà Lan Privé và nhật báo De Telegraaf đồng loạt đưa tin về một cuộc gặp gỡ thân mật giữa Công chúa Alexia và DJ Antoon.

Theo các báo này, vào ngày 16/9/2025, đúng Prinsjesdag (Ngày của Hoàng tử) (ngày lễ quốc gia của Hà Lan khi Nghị viện khai mạc phiên họp thường niên), Alexia được nhìn thấy đang ngồi với bạn bè tại một quán cà phê ngoài trời. Sau đó Antoon đã đến nhập hội, và hai người được mô tả là "thân mật một cách rõ rệt" . De Telegraaf viết rằng "từ cách tương tác có thể thấy hai người rất hiểu nhau và thường xuyên liên lạc" . Tờ báo này còn xác nhận họ đã có được hình ảnh Alexia rời đi trên xe của Antoon sau buổi gặp, nhưng dựa trên nguyên tắc đạo đức nghề báo dành cho thành viên Vương thất, đã quyết định không công khai các tư liệu này.

Đáng chú ý là phản ứng của truyền thông Hà Lan với câu chuyện. Khác với cách báo lá cải Anh từng "săn lùng" Công nương Diana hay Meghan Markle đến mức tạo nên những bi kịch, báo chí Hà Lan tự đặt ra một ngưỡng nhất định cho riêng mình. Họ đưa tin, đặt câu hỏi, nhưng cũng tự kiềm chế không công khai những tư liệu có thể xâm phạm quá sâu vào đời tư. Điều này phản ánh một nền văn hóa báo chí trưởng thành đáng được học hỏi và một mối quan hệ tương đối lành mạnh giữa Vương thất Hà Lan và truyền thông nước nhà.

Theo Hello! Magazine, Công chúa Alexia, 20 tuổi, hiện đang sống ở London để theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng (civil engineering) tại Khoa Kỹ thuật của UCL, sau khi quyết định chuyển từ ngành Khoa học & Kỹ thuật cho Thay đổi Xã hội ban đầu. Trước đó, cô đã đăng ký vào nhiều ngành khác nhau ở nhiều trường đại học khác nhau cho đến phút chót mới đưa ra quyết định cuối cùng. Sự quyết đoán này cho thấy sự trưởng thành đáng kể của một cô gái 20 tuổi vốn từ trước vẫn được mô tả chỉ như "con gái thứ" của Vương thất Hà Lan. Việc cô dám đổi ngành chỉ sau vài tháng vào học, theo các nhà phân tích Vương thất quốc tế, cũng phản ánh một tính cách độc lập rất giống mẹ cô là Vương hậu Máxima.

Hiện tại, Antoon vẫn đặt Hà Lan làm cứ điểm hoạt động nghệ thuật chính, trong khi Alexia ở London. Một số báo gọi đây là một mối quan hệ "yêu xa", dù xét về mặt địa lý, chuyến bay từ Anh sang Hà Lan chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi. Đây là khoảng cách hoàn toàn có thể duy trì một mối quan hệ nghiêm túc, nếu quả thực có.

Một thế hệ Vương thất mới đang định hình lại khái niệm "tình yêu Hoàng gia"

Câu chuyện của Alexia và Antoon, dù chưa được xác nhận chính thức, đã đặt một dấu mốc khá thú vị trong dòng chảy chung của các Vương thất châu Âu thời hiện đại.

Trong thế hệ trước, các Công chúa và Vương tử thường được mong đợi sẽ kết hôn với người thuộc tầng lớp quý tộc, hoặc ít nhất cũng là người xuất thân từ giới tinh hoa truyền thống. Nhưng thế hệ kế vị mới của châu Âu đang viết lại quy tắc đó từng ngày. Công chúa Leonor (Tây Ban Nha) hiện đang theo nghiệp quân sự. Công chúa Elisabeth (Bỉ) nổi tiếng với học thuật. Công chúa Amalia (chị gái Alexia, người thừa kế ngôi báu Hà Lan) chọn theo học ngành Chính trị, Tâm lý, Luật và Kinh tế tại Đại học Amsterdam, sống đời sinh viên đúng nghĩa thay vì trong lâu đài.

Trong bối cảnh ấy, nếu mối quan hệ giữa Alexia và Antoon là thật, đây sẽ là một câu chuyện rất "thế kỷ 21": Công chúa kế vị thứ hai của một quốc gia châu Âu có thể đang hẹn hò với một nghệ sĩ pop từng làm DJ năm 13 tuổi, nổi lên nhờ TikTok. Đó không phải là kiểu câu chuyện cổ tích "công chúa và hoàng tử" của thời các bà các cô đọc truyện, mà là kiểu câu chuyện viral đúng kiểu Gen Z, nơi cả Vương thất và pop culture đang dần được bàn luận trong cùng một không gian số.

Và có lẽ chính vì vậy, cách Alexia đáp trả phóng viên lại càng đáng nể. Một cô gái 20 tuổi, lớn lên giữa ánh đèn ống kính, đã không hùng hổ phủ nhận, không lúng túng đỏ mặt, không cười gượng. Cô chỉ nói rằng cô biết giá trị của mình , biết cô là ai , và biết ai là bạn của cô . Câu trả lời ấy không tiết lộ gì về Antoon, nhưng lại tiết lộ rất nhiều về chính Alexia.

Đó là một câu trả lời mà bất kỳ phụ nữ trẻ nào cũng có thể học, không cần đợi đến lúc trở thành Công chúa kế vị mới dùng được. Khi cuộc đời đặt ra những câu hỏi xâm phạm, không phải lúc nào cũng cần đáp lại bằng đáp án. Đôi khi, chỉ cần nhắc người đối diện rằng tôi biết tôi là ai , là đủ.

Theo lịch trình, vào tháng 6 tới, Thiên hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Lan. Hai Vương thất Hà Lan và Hoàng thất Nhật Bản từ lâu đã duy trì mối quan hệ thân thiết, và đây sẽ là dịp công chúng được chứng kiến thêm nhiều khoảnh khắc đẹp của ngoại giao Hoàng gia. Còn về câu chuyện tình của Công chúa Alexia, có lẽ giới mộ điệu sẽ phải chờ thêm. Bởi đúng như chính cô đã nói, cô không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn tốt nhất khi đối diện với truyền thông . Nhưng lần này thì có. Câu trả lời ấy đủ chín, đủ nhẹ, và đủ sâu để khiến cả phóng viên đặt câu hỏi cũng phải im lặng.

*Theo Elle