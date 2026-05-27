Ngày 26/5, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã công bố kế hoạch thiết lập căn cứ trên Mặt Trăng (Moon Base) vào năm 2032.

NASA công bố kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2032

Trong cuộc họp báo do Giám đốc NASA Jared Isaacman chủ trì, ông đã trình bày với giới truyền thông về kế hoạch thiết lập căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2032.

Giai đoạn 1 sẽ kéo dài đến năm 2029, với một số sứ mệnh có người lái và không người lái lên Mặt Trăng, để tiến hành các thí nghiệm và đảm bảo khả năng tiếp cận bề mặt Mặt Trăng một cách đáng tin cậy.

Trong giai đoạn 2, kéo dài từ năm 2029 đến năm 2032, NASA sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng tạm thời và lâu dài trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất, đồng thời thiết lập sự hiện diện tạm thời của mình.

Giai đoạn 3, dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2032, sẽ hướng tới việc thiết lập sự hiện diện thường trực trên Mặt Trăng với các phi hành đoàn luân phiên.

Trong giai đoạn 1, NASA sẽ phóng 3 sứ mệnh Moon Base không người lái.

Trong sứ mệnh Moon Base I, dự kiến ​​phóng không sớm hơn mùa Thu năm 2026, NASA sẽ sử dụng tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 của Blue Origin, để vận chuyển thiết bị nghiên cứu bề mặt Mặt Trăng và cách các động cơ đẩy tương tác với nó.

Sứ mệnh Moon Base II, dự kiến ​​phóng vào cuối năm nay, sẽ vận chuyển gần 500kg hàng hóa trên tàu đổ bộ Griffin của Astrobotic, bao gồm cả xe tự hành FLIP của Astrolab.

Sứ mệnh Moon Base III, cũng dự kiến ​​phóng trong năm nay, sẽ được phóng bằng tàu đổ bộ Mặt Trăng Nova-C Trinity của Intuitive Machines và nghiên cứu các xoáy sáng trên bề mặt Mặt Trăng, nhằm nâng cao hiểu biết về sự tiến hóa bề mặt cũng như hành vi vật chất trong điều kiện khắc nghiệt.

Nhiệm vụ này sẽ bao gồm các thiết bị nghiên cứu từ ESA (Cơ quan Vũ trụ Châu Âu) và Viện Khoa học Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc.

Giám đốc NASA cho biết, đây là những nhiệm vụ đầu tiên trong số hơn chục nhiệm vụ sẽ được công bố trong năm nay.

"Mỗi sứ mệnh - có người lái và không người lái đều sẽ là một cơ hội học hỏi khi chúng ta quay trở lại bề mặt Mặt Trăng, xây dựng cơ sở hạ tầng để sinh sống và làm chủ các kỹ năng cần thiết để sống, để hoạt động ở một trong những môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm nhất có thể tưởng tượng được", ông Isaacman nói.