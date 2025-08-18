Người dân đi xem đại lễ A80 chú ý, đây là ứng dụng nên tải xuống ngay lúc này

Tải ngay ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam"

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân trên cả nước đã có thể truy cập nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” qua website chính thức tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên.

Đây là kênh thông tin chính thống do thành phố Hà Nội xây dựng nhằm cung cấp, hướng dẫn và giới thiệu toàn bộ các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thông qua nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế có thể dễ dàng cập nhật thông tin chính thống về lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào.

Nền tảng cũng liên tục cập nhật các thông báo về thời gian tổ chức sự kiện, phương án điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ cơ quan chức năng, giúp người dân chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển và công việc cá nhân



Bên cạnh đó, những hình ảnh hậu trường đặc sắc, video truyền hình trực tiếp và các khoảnh khắc đáng nhớ do chính người dân khắp mọi miền đất nước chia sẻ cũng sẽ được đăng tải, tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động về đại lễ.

Giao diện của website “A80 - Tự hào Việt Nam” được thiết kế với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Tông màu đỏ - vàng chủ đạo không chỉ tạo nên không khí trang trọng mà còn gần gũi, sống động và truyền cảm hứng. Ngay tại trang chủ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và đoàn quân diễu binh hùng dũng tiến bước đã thể hiện trọn vẹn tinh thần lịch sử thiêng liêng của dân tộc.

Phía bên dưới là chuyên mục Sự kiện nổi bật , nơi người dùng có thể nhanh chóng truy cập thông tin về các sự kiện sắp diễn ra, được phân chia rõ ràng theo các hạng mục: Triển lãm, Nghệ thuật và Diễu binh. Khi nhấn vào một sự kiện cụ thể, toàn bộ thông tin về thời gian, địa điểm và nội dung chi tiết của chương trình như danh sách nghệ sĩ, quy mô sự kiện, cùng nhiều lưu ý quan trọng khác sẽ được hiển thị đầy đủ.

Tiếp đến là mục Tin tức , cung cấp những chỉ dẫn trực quan và mạch lạc cho người dân khi tham gia các hoạt động chào mừng đại lễ, từ thông tin phân luồng giao thông, các điểm gửi xe, dự báo thời tiết, cho đến các kênh phát sóng trực tiếp sự kiện và những hoạt động bên lề ý nghĩa.

Nhiều tính năng mới mẻ﻿

Tính năng bản đồ thời gian thực mang đến một cái nhìn tổng quan, trực quan nhất. Tại đây, người dùng có thể tra cứu địa điểm diễn ra sự kiện, các điểm xem trực tiếp, cũng như dễ dàng tìm kiếm các điểm hỗ trợ y tế, an ninh khi cần thiết. Các tiện ích khác như điểm cấp nước, khách sạn, nhà hàng, nhà vệ sinh công cộng, tuyến xe buýt và lối thoát hiểm cũng được tích hợp đầy đủ. Tất cả thông tin đều được hiển thị một cách trực quan, dễ sử dụng, đảm bảo mọi người dân từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ đều có thể truy cập mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Đặc biệt, Chatbot AI trên nền tảng sẽ đóng vai trò như một “trợ lý ảo” thông minh, sẵn sàng tư vấn về các sự kiện, chỉ dẫn đường đi và tạo lịch nhắc nhở tham gia một cách tiện lợi.

Mục Thư viện Hình ảnh và Video là nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng xuyên suốt chuỗi sự kiện đại lễ, từ các buổi tổng duyệt cho đến hình ảnh các khí tài hiện đại tham gia trình diễn.

Không chỉ là một cổng thông tin, “A80 - Tự hào Việt Nam” còn là một "mạng xã hội" đặc biệt, nơi tổng hợp và lan tỏa những hình ảnh, video đẹp từ cộng đồng, cùng nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu về một Việt Nam đoàn kết, yêu nước và luôn hướng về cội nguồn lịch sử.

Trong thời gian tới, các công cụ tạo thiệp, avatar mang sắc cờ đỏ sao vàng sẽ sớm được ra mắt, giúp người dùng dễ dàng lan tỏa niềm tự hào và tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội.

Với các câu hỏi thường gặp, người dùng có thể kéo xuống phía dưới cùng để nhanh chóng tra cứu các nội dung mình quan tâm như: tìm tuyến xe buýt đến sự kiện, xem truyền hình trực tiếp ở đâu, hay lịch trình các sự kiện sắp diễn ra.

Để mang lại sự thuận tiện tối đa, toàn bộ tính năng của website cũng được tích hợp đầy đủ trong ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” , hiện đã có mặt trên các kho ứng dụng của điện thoại thông minh



Ứng dụng được tối ưu hóa hiệu năng, mang lại trải nghiệm mượt mà, giao diện thân thiện và tích hợp tính năng gửi thông báo tức thời. Cả hai phiên bản website và ứng dụng đều hỗ trợ tiếng Anh để phục vụ du khách quốc tế và kiều bào.

“A80 - Tự hào Việt Nam” là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và văn hóa. Đây không chỉ là một nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Ngay từ bây giờ, người dân có thể truy cập website và tải ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” để chuẩn bị cho mình một "hành trang số", sẵn sàng hòa mình vào không khí lịch sử của dân tộc và cùng chờ đón những tính năng mới sẽ được cập nhật trong thời gian tới.