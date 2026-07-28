Người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Công an khuyến cáo người dân thận trọng với mọi yêu cầu chuyển khoản từ người lạ.

Công an tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.

Những người từng chuyển khoản từ 10.000-20.000 đồng để "xác nhận đơn hàng" theo yêu cầu của các đối tượng được đề nghị nhanh chóng trình báo cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản "xác nhận đơn hàng" từ người tự xưng là shipper. (Ảnh minnh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, vụ án được phát hiện ngày 2/7/2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã giả mạo nhân viên giao hàng hoặc đơn vị vận chuyển, gọi điện thông báo người dân có đơn hàng cần xác nhận trước khi xuất kho và giao đến địa chỉ nhận.

Để tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển trước một khoản tiền nhỏ, thường từ 10.000-20.000 đồng, vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định với lý do xác nhận đơn hàng.

Ngay sau khi nhận được khoản tiền này, các đối tượng tiếp tục gọi điện thông báo người chuyển đã vô tình đăng ký "thẻ hội viên" và sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng nếu không hủy gói dịch vụ.

Tiếp đó, nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào một đường link gửi qua tin nhắn và kết bạn Messenger với tài khoản mang tên "Cskh nhân viên Vietnampost" để được hỗ trợ hủy hội viên. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng dụ nạn nhân thực hiện các thao tác trên điện thoại, chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các bị hại, gồm:

- Tài khoản số 1068052633 tại Vietcombank, đứng tên Nguyễn Anh Tuấn.

- Tài khoản số 9325048034 tại Vietcombank, đứng tên Tô Tiến Đạt.

- Tài khoản số 1068275012 tại Vietcombank, đứng tên Vũ Thế Anh.

- Hai tài khoản số 060207010856 và 799165202 tại DongA Bank, đứng tên Thái Văn Hào.

- Tài khoản số 107886566973 tại VietinBank, đứng tên Nguyễn Kim Anh.

- Tài khoản số 07392640 tại VIB, đứng tên Dương Thị Hoài Thương.

- Tài khoản số 11691412 tại MB, cũng đứng tên Dương Thị Hoài Thương.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những cá nhân đã bị chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên hoặc từng chuyển khoản theo phương thức này khẩn trương liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên Trần Trọng Nghĩa qua số điện thoại 0902.498.000 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển khoản để "xác nhận đơn hàng" theo yêu cầu của người lạ, không truy cập các đường link được gửi qua tin nhắn, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên giao hàng hay đơn vị vận chuyển. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần ngừng giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh