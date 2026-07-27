"Chân dung" iPhone 18 Pro Max mới nhất

iPhone 18 Pro Max đang dần lộ diện, hé lộ những thay đổi mà Apple có thể mang đến trong sự kiện tháng 9.

Cuối tháng 7 cũng đồng nghĩa thời điểm Apple giới thiệu dòng iPhone 18 Pro đang đến rất gần. Nếu không có thay đổi, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trình làng sau chưa đầy hai tháng nữa.

Theo các nguồn tin rò rỉ, thế hệ iPhone Pro mới vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế tương tự dòng iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, Apple được cho là sẽ mang đến hàng loạt nâng cấp về màn hình, camera, hiệu năng, kết nối và thời lượng pin.

Trước thềm sự kiện ra mắt, ngày càng nhiều thông tin cho thấy Apple sẽ tập trung nâng cấp trải nghiệm trên iPhone 18 Pro thay vì thay đổi mạnh về ngoại hình. (Ảnh minh hoạ: MacRumors)

Dưới đây là 12 điểm mới đáng chú ý của iPhone 18 Pro tính đến cuối tháng 7.

Dynamic Island nhỏ hơn

Apple được cho là sẽ đưa bộ phát hồng ngoại (Flood Illuminator) của hệ thống Face ID xuống dưới màn hình trên dòng iPhone 18 Pro. Nhờ đó, khu vực Dynamic Island sẽ được thu gọn, mang lại không gian hiển thị lớn hơn.

Màn hình LTPO+ tiết kiệm điện hơn

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn sở hữu màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, cùng cụm camera sau dạng "plateau" quen thuộc.

Điểm khác biệt nằm ở việc Apple dự kiến sử dụng tấm nền LTPO+ thế hệ mới. Công nghệ này được kỳ vọng giúp giảm mức tiêu thụ điện năng, qua đó kéo dài thời lượng pin.

Camera có khẩu độ thay đổi

Camera chính 48 MP trên cả hai phiên bản Pro được đồn đoán sẽ hỗ trợ khẩu độ biến thiên (variable aperture).

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn khi chụp chân dung hoặc trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên, do cảm biến trên smartphone vẫn có kích thước nhỏ, mức cải thiện thực tế vẫn còn là dấu hỏi.

Chip A20 Pro tiến trình 2 nm

Apple được cho là sẽ trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm thế hệ đầu tiên của TSMC, thay cho tiến trình 3 nm trên A19 Pro.

Bên cạnh tiến trình mới, con chip còn được kỳ vọng sử dụng công nghệ đóng gói tiên tiến hơn, mang lại hiệu năng cao hơn và cải thiện đáng kể khả năng tiết kiệm năng lượng.

Modem C2 thế hệ mới

Sau modem C1 trên iPhone 16e và C1X trên dòng iPhone Air, Apple được cho là sẽ tiếp tục giới thiệu modem C2 trên iPhone 18 Pro.

Thế hệ modem mới được kỳ vọng cải thiện tốc độ truyền dữ liệu, độ ổn định của kết nối 5G cũng như tối ưu mức tiêu thụ điện năng.

Hỗ trợ 5G qua vệ tinh

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là khả năng kết nối mạng 5G thông qua vệ tinh.

Nếu thông tin chính xác, người dùng có thể truy cập Internet ngay cả khi không có sóng di động hoặc Wi-Fi, thay vì chỉ sử dụng tính năng nhắn tin khẩn cấp qua vệ tinh như hiện nay.

Chip kết nối N2

Dòng iPhone 18 Pro được dự đoán sử dụng chip kết nối N2 do Apple tự phát triển.

Hiện chưa có nhiều thông tin về con chip này, song nhiều khả năng Apple sẽ tiếp tục nâng cấp các kết nối Wi-Fi, Bluetooth, Thread cũng như cải thiện hiệu suất AirDrop và Personal Hotspot.

Màu Dark Cherry mới

Nguồn tin rò rỉ cho biết màu sắc đặc trưng của dòng iPhone 18 Pro năm nay sẽ là Dark Cherry.

Ngoài ra, máy còn có các tùy chọn Light Blue, Dark Gray và Silver. Trong khi đó, hai màu Cosmic Orange và Deep Blue được cho là sẽ bị loại bỏ.

Nút Camera Control được đơn giản hóa

Apple được cho là sẽ tinh giản nút Camera Control trên dòng iPhone mới.

Theo đó, nút này sẽ loại bỏ cảm ứng và phản hồi rung (haptic feedback), chỉ giữ lại khả năng nhận lực nhấn nhằm đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng.

Mặt lưng Ceramic Shield được thiết kế lại

Khu vực Ceramic Shield ở mặt lưng, bao quanh vòng nam châm MagSafe, được cho là sẽ có lớp hoàn thiện mờ và liền mạch hơn so với thiết kế hai tông màu hiện nay.

iPhone 18 Pro Max có pin lớn hơn

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý tại Trung Quốc, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin lớn hơn gần 10% so với iPhone 17 Pro Max.

Đây được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất nếu Apple vẫn duy trì thời lượng pin vốn đã được đánh giá cao trên thế hệ trước.

Thiết kế dày hơn

Để chứa viên pin dung lượng lớn hơn, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có thân máy dày hơn cả iPhone 17 Pro Max lẫn iPhone 18 Pro.

Dù thay đổi này có thể khiến máy kém thanh mảnh hơn, đổi lại người dùng sẽ có thời gian sử dụng dài hơn sau mỗi lần sạc.

Tham khảo MacRumors