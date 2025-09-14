Người có thói quen dùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản cần lưu ý thông tin này

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Credential Stuffing là gì?

Credential trong tiếng Anh có nghĩa là thông tin xác thực, thường là tên đăng nhập và mật khẩu. Stuffing có nghĩa là nhồi nhét liên tục. Ghép lại, credential stuffing có thể hiểu nôm na là “nhồi thông tin đăng nhập” – tức việc kẻ tấn công liên tục dùng những cặp tài khoản, mật khẩu đã bị lộ để thử đăng nhập vào nhiều dịch vụ khác nhau.

Theo OWASP, credential stuffing là một dạng tấn công tự động. Thay vì ngồi đoán mật khẩu, kẻ xấu dùng ngay những thông tin thật lấy từ các vụ rò rỉ dữ liệu trước đó. Ví dụ, nếu một người dùng cùng một mật khẩu cho cả Facebook và Gmail, khi mật khẩu ở Facebook bị lộ, kẻ tấn công sẽ thử ngay vào Gmail để chiếm quyền truy cập.

Điểm nguy hiểm nằm ở thói quen tái sử dụng mật khẩu. SentinelOne cho biết chỉ cần một vụ rò rỉ dữ liệu lớn, hacker có thể tận dụng hàng triệu tài khoản để mở các chiến dịch tấn công quy mô, thử hàng loạt trên mạng xã hội, ngân hàng, ví điện tử hay dịch vụ mua sắm trực tuyến.

Một mật khẩu cho nhiều tài khoản – tưởng chừng tiện lợi, nhưng lại là cái bẫy hoàn hảo mà người dùng tự giăng cho mình. Chỉ cần một vụ rò rỉ dữ liệu, thông tin đăng nhập ấy có thể trở thành “chìa khóa vạn năng” để tin tặc mở tung hàng loạt dịch vụ khác, từ mạng xã hội, ví điện tử cho tới ngân hàng.

Hậu quả không dừng lại ở việc mất quyền truy cập một dịch vụ. Một email bị chiếm quyền có thể trở thành chìa khóa để đặt lại mật khẩu ở hàng loạt dịch vụ khác: từ mạng xã hội, ví điện tử đến ngân hàng. Thông tin cá nhân vì thế không chỉ bị rò rỉ, mà còn biến thành công cụ cho các hành vi lừa đảo phức tạp hơn. OWASP cảnh báo đây là một trong những dạng tấn công tự động phổ biến nhất, với tốc độ và quy mô khiến nhiều biện pháp bảo mật truyền thống trở nên bất lực .

Đáng lo ngại hơn, những chiến dịch tấn công này được vận hành như một dây chuyền công nghiệp. Chỉ với danh sách “combo” hàng triệu tài khoản, kẻ gian có thể thực hiện hàng chục tỷ lượt đăng nhập thử mỗi tháng. Proxy giá rẻ và dịch vụ vượt CAPTCHA giúp kẻ xấu gần như vô hình trước radar an ninh. Không ngạc nhiên khi nhiều báo cáo ngành chỉ ra rằng, thông tin đăng nhập bị đánh cắp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vi phạm dữ liệu trong các lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến .

Một mật khẩu tưởng chừng vô hại, khi rơi vào tay hacker, có thể kéo sập cả chuỗi tài khoản. Hậu quả không chỉ dành cho cá nhân bất cẩn, mà còn giáng đòn nặng nề lên doanh nghiệp, để lại vết sẹo cả về tài chính lẫn uy tín thương hiệu.

Làm gì để tự bảo vệ bản thân trước credential stuffing?

Cách phòng tránh hiệu quả nhất bắt đầu từ thói quen không tái sử dụng mật khẩu. Một mật khẩu dùng cho nhiều tài khoản chẳng khác nào “chìa khóa vạn năng” trao thẳng cho tin tặc. Mỗi dịch vụ quan trọng – email, ngân hàng, mạng xã hội – cần có mật khẩu riêng biệt, đủ mạnh với chữ, số và ký tự đặc biệt. Trình quản lý mật khẩu có thể giúp người dùng tạo và lưu giữ những chuỗi mật khẩu phức tạp này.

Bên cạnh đó, xác thực đa yếu tố (MFA) đang được xem như “lá chắn vàng” chống credential stuffing. Ngay cả khi mật khẩu đã bị lộ, lớp bảo vệ thứ hai bằng mã OTP, ứng dụng xác thực hay khóa bảo mật sẽ khiến tin tặc chùn bước.

Doanh nghiệp cũng cần chủ động siết chặt phòng tuyến bằng cách giới hạn số lần đăng nhập thất bại, phát hiện hành vi bất thường bằng công nghệ chống bot, và gửi cảnh báo kịp thời nếu phát hiện dữ liệu khách hàng xuất hiện trong các vụ rò rỉ. Đây không chỉ là biện pháp kỹ thuật, mà còn là cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu.

Với người dùng, chỉ một thói quen nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt lớn như việc thay mật khẩu thường xuyên, nhất là sau những vụ lộ dữ liệu diện rộng. Hiện có nhiều công cụ miễn phí giúp kiểm tra xem email đã từng bị rò rỉ hay chưa để bạn kịp thời đổi mật khẩu và tránh trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Một mật khẩu tưởng chừng vô hại có thể trở thành cánh cửa mở ra cả chuỗi rủi ro. Credential stuffing vì thế không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là lời nhắc nhở rằng an toàn mạng bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất. Đổi mật khẩu, bật xác thực hai lớp, cảnh giác trước mọi cảnh báo – đó không chỉ là cách giữ chặt “chìa khóa” của mình, mà còn là cách để người dùng an toàn hơn trong thế giới số.







