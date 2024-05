"Người bạn" đa năng với Gen Z chỉ có thể là smartphone

Gen Z – thế hệ với những hành vi trực tuyến đặc trưng

Trong năm 2024, lý do hàng đầu để Gen Z hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội vẫn là tương tác với bạn bè và người thân. Tuy nhiên, điều mới mẻ ở đây là Gen Z mong muốn những kết nối thật dù mạng là ảo, để tìm kiếm được những tương tác "thật" và có chiều sâu hơn, theo eMarketer, Gen Z thường xuyên xem video (68%) và nội dung của các nhà sáng tạo, người ảnh hưởng (47,8%). Đây cũng là hai cách phổ biến nhất để Gen Z cập nhật xu hướng và kết nối với nhau nhiều hơn. Các nội dung video đặc biệt hấp dẫn với Gen Z, với khoảng 71% thanh thiếu niên Gen Z sử dụng thiết bị di động để xem video theo khảo sát của Think with Google.

Bên cạnh đó, dù Gen Z dần bước vào độ tuổi trưởng thành, lập gia đình và có con với nhiều trách nhiệm phải gánh vác hơn, phần đông các bạn vẫn có nhu cầu giải trí qua game. Theo khảo sát của GWI, đến 75% gamers Gen Z chơi game online trong quý đầu tiên của năm 2024. Con số này cho thấy ngay cả khi đối mặt với những căng thẳng của công việc và cuộc sống gia đình, Gen Z vẫn tìm đến game như một cách thư giãn hiệu quả.

Thói quen "2 màn hình" cũng khá phổ biến với Gen Z. Theo Institute of Business Management, vì Gen Z có khả năng multitask (làm nhiều việc cùng một lúc) tốt lẫn nhu cầu kết nối, cập nhật cao hơn các thế hệ trước, 66% Gen Z sử dụng nhiều thiết bị kết nối internet cùng một lúc. Rõ ràng, với Gen Z, không gian trực tuyến vừa để họ giải trí, mua sắm, vừa để kết nối mọi lúc mọi nơi, tiêu thụ lẫn sáng tạo nội dung.

Dù là truy cập mạng xã hội, xem video, xem bản đồ hay "chốt đơn", Gen Z đều có thể thực hiện trên thiết bị di động.

iTel - nhà mạng MVNO với chiến lược toàn diện hướng đến Gen Z Việt

Tại Việt Nam, iTel là nhà mạng MVNO (Mobile Virtual Network Operator) tiên phong mang đến những gói cước được "đo ni đóng giày" phù hợp nhu cầu riêng biệt của Gen Z. Biết Gen Z yêu thích nội dung video, chơi game online - những hành vi vốn "ngốn" nhiều dung lượng 4G, iTel sớm giới thiệu nhiều lựa chọn gói cước không thể bỏ qua dành riêng cho người trẻ. Các gói cước hấp dẫn của iTel, tiêu biểu như MAY chỉ với 77.000 đồng/tháng với chất lượng 3G-4G vượt trội, được nhiều khách hàng trẻ đăng ký dài hạn.

Trong khi đó, những gói cước VIP6, VIP12 lại miễn phí truy cập Facebook và YouTube tốc độ cao. Có data dùng thỏa thích và kết nối 4G ổn định, Gen Z thoải mái trải nghiệm nội dung trực tuyến và kết nối thường xuyên với người thân, bạn bè mà không lo mất hứng vì hết dung lượng hoặc kết nối chập chờn.

Điểm khác biệt của iTel khiến nhiều bạn trẻ Gen Z lựa chọn gắn bó đó là iTel không chỉ đơn thuần là một nhà mạng thông thường mà còn có những điểm nhấn rất riêng thể hiện sự thấu hiểu, quan tâm đến mọi mặt cuộc sống của Gen Z.

Dịch vụ di động của iTel chăm chút đến nhu cầu củng cố tinh thần về tương lai, tình duyên sự nghiệp của Gen Z với kho SIM số đẹp, SIM phong thủy độc đáo được giới trẻ rất yêu thích. Ngoài dịch vụ viễn thông, iTel còn phát triển iTel Club, một chương trình tri ân và nâng cao lợi ích cho khách hàng thân thiết. Thông qua iTel Club, khách hàng dễ dàng tích lũy điểm thưởng và đổi voucher UrBox trên website hoặc ứng dụng My iTel.

Bằng cách tích điểm theo chu kỳ 12 tháng, người dùng có nhiều cơ hội nâng hạng hội viên để nhận được càng nhiều ưu đãi và quyền lợi "nặng ký" hơn.

Ngoài iTel Club, iTel còn hợp tác với các thương hiệu khác nhau, mang đến các dịch vụ số phong phú, từ Vexere, ABTrip, VNTRIP giúp Gen Z sẵn sàng vác balo lên đường, cho đến ưu đãi mua sắm trên Shopee, TicketGo, Tiki, Concung, hay mở tài khoản ngân hàng OCB, thẻ tín dụng VIB và bảo hiểm nhân thọ MB Agreas Life.

Ứng dụng My iTel cũng được thiết kế thân thiện để người dùng iTel khám phá các ưu đãi iTel Club nhanh chóng, lọc và tìm kiếm dịch vụ số theo từng hạng mục phù hợp nhu cầu như làm đẹp - sức khỏe, giải trí, ăn uống, mua sắm, tiện ích…

Hoàng An, 26 tuổi, làm việc trong ngành nhân sự tại Hà Nội cho biết: "Mình là con nghiện xê dịch, mỗi năm có KPI đi du lịch trong nước ít nhất 2 lần và nước ngoài ít nhất 1 lần. Từ ngày là thành viên iTel, mình tiết kiệm được đáng kể nhờ chăm tận dụng ưu đãi dành cho người dùng iTel khi mua vé máy bay, vé xe."

Sau 5 năm hoạt động tại Việt Nam, nhờ chiến lược đầu tư bài bản, tập trung đón đầu nhu cầu khách hàng Gen Z, iTel ngày càng tăng trưởng ấn tượng và chiếm được niềm tin của người dùng trẻ.

Theo Tổng Giám đốc iTel, ông Nguyễn Hoàng Hải, trong quý 1/2024, iTel duy trì đà tăng trưởng 25% so với cùng thời điểm năm 2023, số lượng thuê bao tại Việt Nam tiếp tục tăng ổn định. "Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm tích cực và giá trị cộng thêm cho khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. Một trong những hành vi mua sắm nổi trội của Gen Z là thích săn deal tốt, đó cũng là lý do tại sao iTel liên tục nỗ lực để mang đến những ưu đãi hấp dẫn từ đối tác cho người dùng iTel."