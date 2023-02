Ngôi trường Hoa hậu Bảo Ngọc vừa nhận học bổng 230 triệu: Xếp hạng hàng đầu nước Úc, khuôn viên thơ mộng và hiện đại bậc nhất

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là cái tên không còn quá xa lạ với cộng đồng đam mê sắc đẹp tại Việt Nam, đặc biệt là sau khi người đẹp này đăng quang Hoa hậu Liên lục địa (Miss Continental) 2022 hồi tháng 10/2022. Không chỉ sở hữu thành tích nổi bật trên đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước, nàng Hậu này còn có cho mình học vấn đáng nể.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Thành tích học tập "cực khủng"



Hoa hậu Bảo Ngọc hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. HCM). Trong quá trình học tập, Bảo Ngọc từng giành nhiều giải thưởng, học bổng danh giá như Học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, từng xuất hiện trong danh sách 40 nữ doanh nhân được lựa chọn của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, là đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải 3 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học... Cô cũng đang sở hữu số điểm IELTS 8.0 cực khủng.

Hiện tại, nàng hậu đang sở hữu số điểm IELTS 8.0 cực khủng

Mới nhất, tối 1/2 vừa qua, cộng đồng fan sắc đẹp một lần nữa phát sốt khi bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị chủ quản của Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo việc nàng Hậu vừa nhận được học bổng 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) từ Đại học New South Wales.



Toàn bộ bài chia sẻ đầy xúc động của bà Phạm Kim Dung: "Được biết, học bổng của Đại học New South Wales rất khó trong khâu xét duyệt, sinh viên phải hoàn thành hết chương trình ở Việt Nam và đạt GPA 3.56/4, IELTS 8.0. Một lần nữa Bảo Ngọc trở thành niềm tự hào của nhan sắc Việt và chiếc vương miện Miss Intercontinental tiếp tục được tỏa sáng, không chỉ trong bản đồ sắc đẹp mà còn trên con đường tri thức".

Hoa hậu Bảo Ngọc vừa nhận được học bổng 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) từ Đại học New South Wales

Trước thông tin đó, không ít netizens tò mò về ngôi trường Đại học mà "nàng hậu khủng long" này nhận được học bổng. Dưới đây là tất tần tật thông tin về Đại học New South Wales!



Đôi nét về Đại học New South Wales

Đại học New South Wales (tiếng Anh: University of New South Wales, còn được biết đến qua các tên UNSW hay New South) là một viện đại học ở khu Kensington, một vùng phía Đông Nam thành phố Sydney - thành phố được bầu chọn là đô thị sinh viên thứ 4 thế giới và đô thị sinh viên hàng đầu nước Úc (Đô thị Sinh viên Tốt nhất QS 2015).

Thành lập năm 1949, ngày nay UNSW được công nhận là một trong những trường và viện đại học hàng đầu trong việc nghiên cứu và giảng dạy ở Úc. Trường đã phát triển danh tiếng trong nhiều ngành bao gồm: tái sinh năng lượng, lượng tử điện toán và công nghệ nano, khả trì phát triển, bình đẳng xã hội và các nghiên cứu về khoa học xã hội...

Năm 2023, UNSW được xếp ở vị trí thứ 71 theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education (THE). Còn theo bảng xếp hạng QS, New South đứng ở vị trí 45.

Toàn bộ khuôn viên của trường

Đại học New South Wales

Về phần vì sao UNSW có thể lọt top những trường đại học hàng đầu nước Úc nói riêng và toàn thế giới nói chung thì đây:



- UNSW luôn trang bị cho sinh viên những kỹ năng để cạnh tranh trên thị trường việc làm. Theo nghiên cứu của Công ty Leading 2012, ngôi trường này đã đào tạo ra hàng loạt CEO cho hơn 50 công ty hàng đầu Úc (nhiều hơn so với các trường đại học khác). Ngoài ra, sinh viên quốc tế của trường khi tốt nghiệp cũng có tỉ lệ việc làm cao nhất trong các đại học tại Úc.

- Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế từ phòng lab, thư viện... cho đến các trang thiết bị vui chơi giải trí hiện đại. Mới đây, UNSW đã đầu tư số tiền cực lớn vào những khu học đường được trang bị công nghệ đổi mới, hiện đại.

Trường sở hữu cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế

- Ngôi trường này thiết lập quan hệ với 300 đại học đối tác trên khắp thế giới và mạng lưới hơn hàng trăm nghìn cựu sinh viên toàn thế giới cho sinh viên tiếp cận với cộng đồng toàn cầu để khởi nghiệp toàn cầu. Trên 80% sinh viên tốt nghiệp của trường có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi ra trường.



- New South là 1 trong 2 đại học duy nhất của Úc đã đạt được mức xếp hạng 5 sao trong Cẩm nang Đại học Australia 2014 về cả 3 chỉ số khả năng việc làm - có việc làm mức lương khởi điểm - chuẩn đầu ra tốt nghiệp cao.

- UNSW đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, tạo ra các giải pháp mới táo bạo cho các thách thức liên quan đến toàn cầu. Trường đã phá kỷ lục thế giới về xe ô tô điện đường dài nhanh nhất và đang tiên phong khám phá mắt điện tử. Ngoài ra, UNSW còn được quốc tế công nhận về nghiên cứu đột phá trong quang điện, năng lượng mặt trời, tính toán lượng tử và nghiên cứu HIV/AIDS.

Vào cuối năm 2022, Sunswift 7, một chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời do các sinh viên UNSW thiết kế và chế tạo, đã lập kỷ lục thế giới về chiếc xe điện chạy 1000 km trong một lần sạc nhanh nhất

- UNSW đào tạo trên 900 chương trình được tổ chức tại 9 Khoa thành viên là: Khoa Văn và Khoa học Xã hội; Môi trường Xây dựng; Khoa Kinh doanh UNSW; Nghệ thuật và Thiết kế UNSW; Luật; Y khoa... UNSW có chất lượng giảng dạy tốt nhất; trong các ngành đào tạo của trường có 16 ngành thuộc tốp 50 ngành hàng đầu theo Xếp hạng Đại học Thế giới QS theo ngành, còn Kế toán và Tài chính trong tốp 10 ngành hàng đầu.



- Bãi biển Coogee thơ mộng chỉ cách trường vài phút nên UNSW là đại học gần biển nhất xứ sở Kangaroo. Khuôn viên hiện đại của UNSW cho sinh viên tận hưởng tối đa những gì mà thành phố Sydney sôi động có thể mang lại.

Trường sở hữu nhiều góc "sống ảo" triệu view

- Đại học New South Wales là một trong những sáng lập viên nhóm Group of Eight (G8) - nhóm các trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Úc và là một trong ba trường đại học duy nhất của Úc thuộc nhóm Universitas 21 danh tiếng, một liên minh của 23 trường đại học hàng đầu thuộc 15 quốc gia.



- Sinh viên Đại học New South Wales được hỗ trợ bởi nhóm tìm kiếm việc làm. Có một số sinh viên tốt nghiệp được trả lương cao nhất với thu nhập trung bình khoảng 103.000 AUD (hơn 1,7 tỷ đồng) mỗi năm. Trường cũng tổ chức giáo dục nghề nghiệp, sự tham gia của nhà tuyển dụng, hỗ trợ cá nhân và học tập suốt đời để phát triển sinh viên theo hướng toàn diện.

