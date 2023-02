Nhận được tiền lì xì từ người lớn, cậu bé có quyết định "sốc" với chú cún con khiến ai cũng cười đau bụng

Lì xì là một trong những truyền thống tốt đẹp thường diễn ra vào dịp Tết nguyên đán. Hằng năm, có rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh vấn đề lì xì và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Theo đó, mới đây cư dân mạng Trung Quốc đã được phen thích thú trước câu chuyện một cậu bé quyết định dành dụm hết tiền lì xì của mình để... mừng tuổi cho chú chó cưng.

Star Video đưa tin, trong video do mẹ của cậu bé tên Rourou (sinh sống ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc) đăng tải có thể thấy, Rourou đã lễ phép cúi đầu để chào hỏi chú cún cưng của gia đình như một lời chúc mừng đầu xuân năm mới. Sau đó, cậu đã đưa cho chú cho 4 phong bao lì xì đỏ bên trong chứa 200 nhân dân tệ (hơn 700 nghìn đồng).

Cậu bé đã cùi chào chú chó trước khi đưa tiền lì xì

Cúi chào người lớn tuổi trong gia đình là một truyền thống năm mới ở nhiều nơi của Trung Quốc. Từ đây có thể suy ra, việc Rourou cúi đầu lẽ phép trước vật nuôi trong gia đình chứng tỏ cậu bé rất yêu mến và kính trọng nó.



Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, Rourou nói với mẹ mình: "Bởi vì chú chó đấy là bạn của con và con muốn chúc mừng năm mới nó mẹ ạ". Được biết, số tiền mà cậu bé "mừng tuổi" cho chú cún con sau đó đã được người mẹ lấy lại.

Trước hành động của cậu bé, nhiều netizen bày tỏ sự yêu thương dành cho Rourou:

- Thật là một đứa trẻ ngoan, dành tất cả những gì mình có cho bạn của mình .

- Ôi xem video mà cười quá trời, cười vì hạnh phúc vì nhìn thấy đứa trẻ đó yêu thương động vật. Quả thật, đứa con nít nào cũng thích được chơi với thú cưng.

- Nhìn bé lễ phép với chú chó của mình chứng tỏ bé cũng rất yêu thương, quan tâm người khác cho mà xem.

- Ôi sao đáng yêu thế chứ!

Lợi ích của việc cho trẻ chơi với thú cưng

Xu hướng của nhiều gia đình hiện nay là cho trẻ nuôi các loại thú cưng để giải trí, làm bạn với trẻ. Vậy có nên cho trẻ nuôi vật nuôi hay không? Việc nuôi thú cưng đem lại lợi ích gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Hỗ trợ việc học tập của trẻ

Mary Renck Jalongo - giáo sư giáo dục tại Đại học Indiana, Pennsylvania, Hoa Kỳ và đồng thời là tác giả của cuốn sách The World of Children and Their Companion Animals, cho hay các nhà giáo dục từ lâu đã cho rằng việc đưa động vật (chủ yếu là chó) vào trường học như một biện pháp trị liệu sẽ giúp khả năng tiếp thu kiến thức của những đứa trẻ chậm phát triển sẽ tiến bộ hơn rất nhiều.

Ngoài ra, giáo sư Jalongo cũng khẳng định nuôi thú cưng giúp cải thiện kỹ năng đọc của trẻ. Trong một nghiên cứu, trẻ em được yêu cầu đọc trước mặt một người bạn, một người lớn và một chú chó. Tại đây, các nhà nghiên cứu đã theo dõi mức độ căng thẳng của trẻ và thấy rằng chúng đỡ căng thẳng và đọc tốt nhất khi ở cùng động vật chứ không phải con người.

Giáo sư Jalongo nói: "Khi một đứa trẻ đang gặp khó khăn trong việc đọc và ai đó nói: 'Nào con hãy cầm sách nên và đọc thử đi' thì đó hoàn toàn không phải là một lời đề nghị hấp dẫn. Thay vào đó, hãy để chúng được thoải mái với con chó hoặc con mèo, lúc đó khả năng của con sẽ được bộc lộ".

2. Mang tới cho trẻ sự thoải mái

Trong một nghiên cứu khác, khi những đứa trẻ được hỏi sẽ đưa ra lời khuyên gì cho bạn bè đồng trang lứa trong việc kết bạn, hầu hết câu trả lời của những đứa trẻ được hỏi là: Nhận một thú cưng. Tiến sĩ Jalongo cho biết, dù là chuột hamster hay ngựa, thì một con vật đều khiến trẻ nhỏ quan tâm và dành một sự thích thú đặc biệt.

Có thể nói, nuôi động vật trong nhà cũng là một cách tuyệt vời mang lại sự thoải mái cho trẻ. Tiến sĩ Melson đến từ Đại học Purdue, đã hỏi một nhóm trẻ sở hữu thú cưng về những việc chúng đã làm khi buồn, tức giận, sợ hãi hay khi có bí mật muốn nói ra. Hơn 40% trong số trẻ được hỏi đề cập tới việc chia sẻ cảm xúc của bản thân với thú cưng.

"Phụ huynh của những đứa trẻ nuôi thú cưng (coi động vật như người bạn đồng hành) đánh giá con họ ít lo lắng và có trí tiến thủ hơn. Ngoài ra, việc chơi đùa với thú cưng còn giúp trẻ kết bạn, bắt chuyện với mọi người dễ dàng hơn khi nó luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều con trẻ", tiến sĩ Melson chia sẻ.

Trẻ rất thoải mái khi chơi với thú cưng

3. Dạy trẻ cách yêu thương, chăm sóc người khác



Tiến sĩ Melson đã bắt đầu nghiên cứu về tác động của vật nuôi để trong việc phát triển khả năng chăm sóc người khác và kết quả chỉ ra rằng: "Nuôi dưỡng không phải là phẩm chất đột nhiên xuất hiện ở tuổi trưởng thành khi chúng ta cần. Và bạn không học cách nuôi dưỡng vì bạn được nuôi dưỡng khi còn nhỏ. Mọi người cần tập làm người chăm sóc khi ngay từ khi họ còn nhỏ".

Việc biết cách chăm sóc người khác là quan trọng đối với trẻ em. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, có rất ít cơ hội để trẻ học được điều này. Theo Tiến sĩ Melson, ở nhiều quốc gia, anh chị em có thể chăm sóc lẫn nhau và học hỏi cách yêu thương, chăm sóc từ đó. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc đứa trẻ dưới 16 tuổi chăm sóc một đứa trẻ khác, dù là em ruột, cũng bị coi là bất hợp pháp.

Vậy làm thế nào để những đứa trẻ có kỹ năng quan tâm, chăm sóc người khác từ khi còn nhỏ để sau này trở thành những ông bố, bà mẹ có kỹ năng tốt? Tiến sĩ Melson tin rằng cách tốt để làm điều đó là thông qua vật nuôi.

Trong nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Melson đã theo dõi thời gian trẻ trên 3 tuổi dành ra để chăm sóc thú cưng và chơi với em ruột trong nhà. Theo đó, trong khoảng 24 giờ, những đứa trẻ sở hữu thú cưng đã dành 10,3 phút để chăm sóc thú và chỉ dành 2,4 phút cho em ruột. Vì vậy, những con vật nuôi có tác dụng giúp trẻ học cách chăm sóc người khác tốt hơn.

Chơi với động vật dạy trẻ cách yêu thương, chăm sóc người khác

4. Giúp trẻ khỏe mạnh



Theo một nghiên cứu của Dennis Ownby, M.D, bác sĩ nhi khoa và trưởng khoa dị ứng và miễn dịch học của Đại học Y Georgia, ở Augusta, nuôi nhiều thú cưng thực sự làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh dị ứng nhất định ở trẻ.

Theo đó, ông đã theo dõi một nhóm gồm 474 trẻ sơ sinh đến khoảng 7 tuổi. Ông phát hiện ra rằng những đứa trẻ tiếp xúc với hai con chó hoặc mèo trở lên khi còn nhỏ ít có khả năng mắc các bệnh dị ứng thông thường hơn một nửa so với những đứa trẻ không có vật nuôi trong nhà.

Trẻ em nuôi động vật ít có kết quả xét nghiệm da dương tính với các chất gây dị ứng trong nhà hơn như chất gây dị ứng từ thú cưng và mạt bụi hay các chất gây dị ứng ngoài trời. Thậm chí, các nghiên cứu khác đã còn chỉ ra rằng việc trẻ tiếp xúc sớm với vật nuôi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.

Đến vẫn vẫn chưa có nghiên cứu chính xác về vấn đề đó, nhưng Tiến sĩ Ownby có một giả thuyết: "Khi một đứa trẻ chơi với chó hoặc mèo, những con vật đó thường liếm đứa trẻ đó. Từ đó, nó đã truyền vi khuẩn sống trong miệng động vật đến đứa trẻ. Việc tiếp xúc với vi khuẩn có thể thay đổi cách hệ thống miễn dịch của trẻ trong việc phản ứng với các chất gây dị ứng khác".

Nuôi nhiều thú cưng thực sự làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh dị ứng nhất định ở trẻ

5. Giúp trẻ gần gũi hơn với các thành viên trong gia đình



Nuôi thú cưng có thể giúp các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. "Bất cứ khi nào tôi hỏi trẻ em và bố mẹ của chúng xem liệu thú cưng có thực sự là một phần của gia đình hay không, hầu hết đều ngạc nhiên và trả lời 'tất nhiên là có rồi' với một thái độ khó chịu trước câu hỏi", Tiến sĩ Melson nói.

Bà cho rằng thú cưng thường là tâm điểm trong các hoạt động mà cả gia đình làm cùng nhau. Ví dụ, cả nhà dắt chó đi dạo, cùng chải chuốt và cho nó ăn hay chơi với nó. Thậm chí, việc cùng ngồi xem con cá bơi trong hồ nước hay con mèo cố gắng đuổi theo cái đuôi của nó cũng mang lại lợi ích trong việc gắn kết thành viên trong nhà.

