Ngôi sao gốc Việt được chủ tịch Marvel Studios đích thân mời gia nhập MCU

Nếu phải lựa chọn diễn viên có màn trở lại ấn tượng nhất trong năm 2022, Quan Kế Huy có lẽ là cái tên nổi bật hơn cả. Quyết định "nghỉ hưu" từ năm 2002, nam diễn viên gốc Việt đã có màn tái xuất cực kỳ ấn tượng trong Everything, Everywhere, All At Once - một trong những bom tấn điện ảnh xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Bộ phim này cũng đã mang về cho Kế Huy giải thưởng ở hạng mục Nam phụ điện ảnh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 với vai diễn Waymond Wang.

Trên đà thành công, vào giữa năm nay, nam diễn viên 51 tuổi sẽ chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), một trong những đế chế lớn nhất Hollywood trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua. Cụ thể, Quan Kế Huy sẽ hóa thân thành một nhân viên thủ thư của tổ chức TVA trong series Loki mùa 2. Thế nhưng, vai trò và tầm quan trọng của nhân vật này đối với cốt truyện hiện vẫn còn là một ẩn số.

Quan Kế Huy vừa trải qua một năm 2022 thành công với Everything, Everywhere, All At Once, và sẽ tiếp tục chinh phục đa vũ trụ với mùa 2 của Loki trong năm nay - Ảnh: Internet.

Chia sẻ với podcast Happy Sad Confused, nam diễn viên cho biết đích thân chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã liên lạc và mời anh gia nhập MCU: "Khi bộ phim (Everything, Everywhere, All At Once) mới ra mắt, Kevin Feige chính là người đầu tiên gọi điện cho tôi để hỏi tôi có muốn tham gia MCU hay không. Ngay sau đó, tôi đã điện ngay cho Jonathan và các cộng sự để báo với họ rằng không ai muốn hợp tác với tôi ngoài Steven Spielberg, George Lucas, The Daniels và Kevin Feige. Thật tuyệt vời. 2022 là một năm mà tôi sẽ không bao giờ quên bởi đó là một trong những năm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi".

Bên cạnh những thành công đạt được với Everything, Everywhere, All At Once, Quan Kế Huy cũng thẳng thắn chia sẻ về những ngày tháng khó khăn trên con đường sự nghiệp của bản thân. Nam diễn viên từng phải bỏ nghề sớm vì không thể tìm kiếm được cơ hội trong ngành nghề có độ cạnh tranh rất cao này.

Kế Huy cho biết: “Tôi nhớ là tôi đã góp mặt trong Indiana Jones and the Temple of Doom vào năm 1984, và The Goonies vào năm 1985. Tiếp đến, tôi có tham gia một chương trình truyền hình của CBS vào năm 86. Thế nhưng sau đó, tôi chỉ nhận được những vai diễn nhỏ, và cơ hội dành cho tôi cũng ngày một ít hơn. Suốt 1,5 năm, tôi đã đợi chờ những cơ hội mới, và phải làm nhiều công việc tạm bợ khác nhau. Nếu nhìn vào hồ sơ của tôi, bạn sẽ nhận ra tôi từng đảm nhận những vai siêu phụ. Tôi cứ đợi khoảng 1,5 năm, sau đó đi làm trong khoảng 1 tuần, rồi lại đợi tiếp 1 năm nữa mới có cơ hội thử vai mới”.

Từng là một “sao nhí” tiềm năng, thế nhưng Quan Kế Huy đã trải qua một khoảng thời gian dài khó khăn khi không thể tìm được cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình - Ảnh: Internet.

Có thể nói, sự kiên trì, bền bỉ với nghề, cùng với tài năng, đam mê diễn xuất, đã giúp Quan Kế Huy có sự trở lại màn ảnh một cách quá xuất sắc và ấn tượng trong năm 2022. Dự án tiếp theo của nam diễn viên, Loki mùa 2, sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm 2023 trên Disney+. Theo dự kiến, mùa phim này cũng sẽ có 6 tập tương tự như mùa 1 và là một phần trong giai đoạn thứ 5 của MCU. Một lần nữa, Kế Huy lại có cơ hội thể hiện bản thân trong một tác phẩm lấy đề tài đa vũ trụ, và chưa biết chừng, nam diễn viên sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng của Marvel trong tương lai.