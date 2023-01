"Tình mới" của Jeon Do Yeon từng bỏ nhà vì bị cha phản đối theo đuổi diễn xuất

Thời điểm hiện tại, bộ phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance) đang nhận được khá nhiều sự chú ý nhờ sự hiện diện của nữ minh tinh Jeon Do Yeon. Đây là dự án thuộc thể loại hài - lãng mạn và người sánh đôi bên "Ảnh hậu Cannes" là Jung Kyung Ho.

Jung Kyung Ho vào vai một thầy giáo trong phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc - nguồn: tvN

Ngoài Người Thầy Y Đức, Jung Kyung Ho còn có những tác phẩm để đời nào?



Jung Kyung Ho sinh ngày 31/8/1983 và là một diễn viên người Hàn Quốc. Anh không phải một ngôi sao hạng A tại làng giải trí xứ Kim Chi nhưng cũng chẳng phải một nhân vật vô danh.

Nhắc tới Jung Kyung Ho, có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay tới vai "Mr. Cá Hố" trong loạt phim đình đám Những Bác Sĩ Tài Hoa (Hospital Playlist). Tuy nhiên với việc đã theo đuổi diễn xuất được 18 năm, đương nhiên anh cũng có những vai diễn đáng chú ý khác.

Những Bác Sĩ Tài Hoa là bộ phim để đời của Jung Kyung Ho - nguồn: tvN

Năm 2007, ngôi sao 39 tuổi tham gia đóng phim Thời Đại Của Chó Và Sói với Lee Jun Ki. Đây là vai chính thứ hai của anh trong các dự án dài tập và nó đã ghi nhận mức rating khá tốt (15,2%).



Trong phim, Jung Kyung Ho vào vai Kang Min Ki, người anh em đã lớn lên cùng Lee Soo Hyun - nhân vật do Lee Jun Ki đảm nhận. Trong mắt người khác, Kang Min Ki luôn là cái bóng của Lee Soo Hyun. Tuy nhiên, anh chẳng hề để điều đó làm ảnh hưởng tới tình cảm với Lee Soo Hyun.

Dẫu vậy về sau, Kang Min Ki từ một chàng trai với nụ cười vô tư đã dần trở thành một người đàn ông mang ánh mắt thù hận. Một trong những lý do dẫn đến điều này là bởi người con gái anh yêu lại dành tình cảm cho Lee Soo Hyun.

Jung Kyung Ho, Lee Jun Ki cùng với Nam Sang Mi là những diễn viên chính trong phim Thời Đại Của Chó Và Sói - nguồn: MBC

Năm 2013, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Jung Kyung Ho tái xuất màn ảnh với tác phẩm Thành Phố Tội Ác. Đây được xem là vai diễn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt diễn xuất của Jung Kyung Ho.



Nhân vật Jung Shi Hyun do anh đảm nhận có bối cảnh và diễn biến tâm lý rất phức tạp. Anh ta lớn lên trong một nhà thổ và mất mẹ khi bà sử dụng ma túy quá liều. Sau khi trốn khỏi trại trẻ mồ côi, Jung Shi Hyun trở thành người vận chuyển ma túy. Anh ta vô cùng tham vọng, liều lĩnh và không hài lòng với việc chỉ là thủ lĩnh của một băng nhóm hạng trung.

Jung Kyung Ho trong Thành Phố Tội Ác - nguồn: jTBC

Cuối cùng, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua tác phẩm Đời Sống Ngục Tù. Đây là dự án mà Jung Kyung Ho hợp tác cùng Krystal Jung và ngôi sao Trò Chơi Con Mực Park Hae Soo. Anh vào vai Lee Joon Ho, một cai ngục ưu tú đồng thời là người bạn thân của Kim Je Hyuk (Park Hae Soo) - ngôi sao bóng chày phải vào tù sau khi cố gắng bảo vệ em gái mình khỏi một kẻ biến thái.



Jung Kyung Ho vào vai một cai ngục ưu tú trong phim Đời Sống Ngục Tù - nguồn: Netflix

Từng bỏ nhà ra đi vì bị phản đối theo đuổi nghiệp diễn, đến nay cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều viên mãn



Dù không thành công ở tất cả các phim đã tham gia, nhưng Jung Kyung Ho không bao giờ ngại những vai khó và luôn chăm chút cho từng vai diễn. Với những nỗ lực của mình, anh được khán giả ghi nhận và yêu mến.

Như đã nói, Jung Kyung Ho chưa phải là một ngôi sao hạng A. Thế nhưng anh cũng đã xây dựng được chỗ đứng riêng cho mình. Tuy nhiên, mọi thứ có thể đã rất khác đối với nam diễn viên nếu như ngày xưa, anh lựa chọn nghe theo gia đình thay vì đi theo tiếng gọi của con tim.

Cha của Jung Kyung Ho từng không muốn con trai theo đuổi sự nghiệp diễn xuất - nguồn: Marie Claire

Cha của Jung Kyung Ho, ông Jung Eu Young vốn là một đạo diễn kỳ cựu. Dẫu vậy ban đầu, ông lại không đồng ý để cho con trai theo đuổi nghiệp diễn. Điều đó dẫn đến việc Jung Kyung Ho quyết định rời khỏi ngôi nhà của gia đình để có thể sống tự lập và thực hiện những ước mơ của mình.



Về đường tình duyên, Jung Kyung Ho có mối tình kéo dài cả thập kỷ với người bạn gái lâu năm Sooyoung. Hồi cuối năm ngoái, anh từng khiến các fan "rần rần" khi hé lộ sẽ về chung một nhà với nữ thần nhóm SNSD vào thời điểm thích hợp. Với những chia sẻ từ nam diễn viên, hy vọng rằng một đám cưới hoành tráng sẽ sớm được tổ chức.

Jung Kyung Ho và Sooyoung yêu nhau từ năm 2013 đến nay. Họ từng học chung trường đại học và cùng sinh hoạt tại nhà thời. Đây chính là điểm khởi đầu cho mối lương duyên của cặp đôi - nguồn: Cosmo

Đón xem phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc do Jung Kyung Ho đóng chính vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.