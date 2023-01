Loạt bom tấn cổ trang Hoa ngữ đổ bộ 2023: Triệu Lệ Dĩnh tái hợp "tình cũ", đụng ngay đối thủ số 1 chị cũng không sợ!

Thành công của mảng cổ trang trong năm 2022 là "đòn bẩy" để năm 2023 tiếp tục bùng nổ. Hàng loạt tác phẩm tiên hiệp sẽ lên sóng, cũng như tạo điều kiện để những tiểu hoa đình đám nhất "so tài".



Dữ Phượng Hành

Đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện, Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ truyện Bổn Vương Ở Đây của Cửu Lộ Phi Hương, lấy đề tài tam giới. Phim xoay quanh cuộc trốn chạy của nữ chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) - nữ tướng ma giới khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn cùng 1 tên lăng nhăng. Hạ phàm, cô gặp gỡ Thần quân Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) tài năng xuất chúng và đem lòng yêu. Kể từ đây, chuyện tình "trái cấm" giữa người và ma bắt đầu.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp.

Nhất Niệm Quan Sơn

Trở lại với mảng cổ trang sau nhiều năm, Lưu Thi Thi đang gây chú ý bởi tạo hình vô cùng sắc sảo, bí ẩn trong Nhất Niệm Quan Sơn. Bộ phim mà cô hợp tác với đàn em Lưu Vũ Ninh hoàn toàn đến từ kịch bản gốc, không "đu" theo trào lưu chuyển thể hiện tại. Với ekip hùng hậu gồm đạo diễn Châu Viễn Chu (Trấn Hồn, Tru Tiên) và cùng tổ tạo hình của Mộng Hoa Lục, Nhất Niệm Quan Sơn chắc chắn sẽ bùng nổ khi lên sóng.

Lưu Thi Thi trở lại.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Sau một thời gian dài chìm trong ồn ào tranh vai giữa nữ chính Lý Lan Địch và Điền Hi Vi, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường hiện đã đóng máy và đang được hóng chờ lên sóng. Phim kể về cuộc đời của 2 công chúa sinh đôi với tính cách đối lập: tỷ tỷ Li Quang Thanh Quy lương thiện ấm áp, tài mạo song toàn và muội muội Li Quang Dạ Đàm (Lý Lan Địch) bị coi là điềm gở, lại khá bướng bỉnh và dữ dằn. Tỷ tỷ vốn được định gả cho Thiên tộc, còn Dạ Đàm sẽ về làm dâu Ma tộc, nào ngờ thực tế bị đảo ngược. Dạ Đàm làm vợ của thái tử Thiếu Điển Hữu Cầm (Trần Tinh Húc), đã vậy còn bị kéo vào cuộc tình tay ba giữa chồng và đệ đệ ruột của anh. Liệu sau cùng cô có tìm thấy may mắn cho mình?

Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc.

Bảy Kiếp May Mắn

Với tên gọi nguyên tác là Bảy Kiếp Xui Xẻo do Cửu Lộ Phi Hương sáng tác, Bảy Kiếp May Mắn kể về vụ trách phạt hài hước nhất thiên đình, khi 2 vị thần tiên làm rối tơ hồng của Nguyệt lão và bị Ngọc Hoàng giáng tội cùng nhau chịu 7 kiếp yêu nhau dưới trần gian. Suốt 7 kiếp, cặp đôi cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, để rồi cuối cùng duyên phận có trói buộc 2 người không thì xem phim sẽ rõ. Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt được dự đoán sẽ bùng nổ khi phim lên sóng.

Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt.

An Lạc Truyện

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang nóng lòng để trở lại với cuộc đua cổ trang tới, không để thua chị em tiểu hoa nào. An Lạc Truyện chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tự Tinh Linh, xoay quanh nàng Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) lưu lạc nhân gian sau khi gia tộc gặp biến cố suy vong. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

Trường Tương Tư

Bộ phim từng đứng đầu danh sách đáng mong chờ nhất năm 2023 của Sina kể về cuộc đời của nàng Tiểu Yêu (Dương Tử) từ nhỏ phải rời xa cha mẹ, lưu lạc khắp nhân gian. Sau khi lớn lên, nàng trở thành đại phu Văn Tiểu Lục tại trấn Thanh Thủy. Tiểu Yêu lần lượt gặp gỡ và trải qua những mối nhân duyên sâu đậm với Chuyên Húc (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Đóng chung với hàng loạt mỹ nam đình đám, Dương Tử liệu sẽ có cái kết đẹp cùng ai sau cùng?

Dương Tử đóng cùng dàn trai đẹp.

Ngọc Cốt Dao

Ngọc Cốt Dao chuyển thể từ Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, bắt đầu từ sự kiện Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn cùng khúc mắc tình cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi. Phim đánh dấu sự trở lại của "đỉnh lưu" Tiêu Chiến với cổ trang, hợp tác với nữ chính Nhậm Mẫn.

Tiêu Chiến.

Nhậm Mẫn.

Trường Nguyệt Tẫn Minh

Chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của Đằng La Vi Chi, Trường Nguyệt Tẫn Minh đánh dấu màn hợp tác thứ 2 của Bạch Lộc và La Vân Hi. Trong phim ác ma Đạm Đài Tẫn khiến tam giới chìm trong đau thương bởi sự đồ sát của mình. Để ngăn cản Đạm Đài Tẫn, con gái của chưởng môn phái Hành Dương tông là Lê Tô Tô trở về 500 năm trước, hóa thân thành tiểu thư Diệp gia. Kể từ đây, một chuyện tình đầy nước mắt và đau thương nữa bắt đầu.

Bạch Lộc tái hợp La Vân Hi.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch một lần nữa đối đầu nhau với cùng 1 thể loại phim cổ trang. Chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Thỏa Tiểu Tân, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) - nữ vương của tộc hồ yêu khi cô cứu mạng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) rồi đưa anh về núi tu luyện. Hai người sau đó rơi vào "lưới tình" và cùng nhau sát cánh chống lại kẻ ác.

Dương Mịch "yêu" Cung Tuấn.

Ảnh: Sina