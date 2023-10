Ngôi sao ca nhạc Shontelle: Đến Việt Nam đã 3 lần nhưng tôi vẫn cảm thấy thú vị

Đêm chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam - Miss Earth Vietnam 2023 vừa diễn ra tại TP.HCM. Ca sĩ quốc tế Shontelle khiến nhiều khán giả thích thú với vai trò nghệ sĩ khách mời.

Theo đó, Shontelle đến Việt Nam với những dự án hoạt động truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về lối sống tích cực. Nữ chủ nhân bản hit Impossible tiết lộ cô hào hứng khi có thể trở thành ca sĩ trình diễn cho một cuộc thi nhan sắc ý nghĩa như Miss Earth Vietnam.

Với cùng một thông điệp truyền tải về lối sống và môi trường, Shontelle được lượng lớn khán giả mong đợi một sân khấu bùng nổ về âm nhạc, hình ảnh và cả truyền thông.

Shontelle biểu diễn tại đêm chung kết Miss Earth Vietnam 2023

Tại đêm chung kết, nữ ca sĩ trình diễn bài hát Impossible phiên bản được hòa âm phối khí hoàn toàn mới dành cho khán giả Việt Nam. Cô khoe trọn giọng hát nội lực, mạnh mẽ và truyền cảm.

Kết thúc màn trình diễn, Shontelle đã có màn giao lưu đáng yêu, thân thiện với khán giả. Sau cùng, Shontelle đã khoe khả năng vũ đạo đầy điêu luyện mà cô đã vất vả tập luyện suốt nhiều ngày liền để đem đến một sân khấu bùng cháy năng lượng cho khán giả Việt Nam với bài hát No Gravity.

Từng đồng hành cùng Miss Earth Vietnam 2023 xuyên suốt thời gian chuẩn bị cho đêm chung kết, Shontelle cũng gửi lời chúc đến tân Hoa hậu Trái đất Việt Nam - Đỗ Thị Lan Anh. Nữ ca sĩ hy vọng ở một cương vị mới với nhiều trách nhiệm Đỗ Thị Lan Anh có thể hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một Hoa hậu với thật nhiều những dự án, thông điệp truyền cảm hứng về lối sống và môi trường.

Nữ ca sĩ tiết lộ đã tới Việt Nam lần thứ 3.

Chia sẻ về việc đất nước hình chữ S, Shontelle cho biết: "Dù đến Việt Nam đã 3 lần nhưng tôi luôn cảm thấy thú vị và bất ngờ. Được khán giả Việt Nam yêu mến khiến tôi cảm nhận sự ấm áp và thân thiện.

Lần trở lại này, có rất nhiều việc ý nghĩa cần làm nên tôi quyết định sắp xếp công việc tại quê nhà để lưu lại Việt Nam tới tháng 1/2024. Khoảng thời gian dài này, tôi sẽ đồng hành cùng Miss Earth International và thực hiện một số dự án cộng đồng cùng đơn vị quản lý của mình tại Việt Nam".

Chủ nhân hit Impossible cũng tiết lộ sẽ kéo dài thời gian ở Việt Nam để hoàn thành những chương trình truyền cảm hứng của mình cũng như thử trải nghiệm cuộc sống ở một đất nước đa dạng văn hóa như Việt Nam.

Shontelle sinh năm 1985, nổi tiếng với 3 bản hit là Impossible, Super Woman và No Gravity. Trong đó, ca khúc No Gravity do Shontelle đồng sáng tác với Tony Reyes and Martin Kember.

Shontelle bắt đầu được khán giả biết đến từ bài hát Colours vào năm 2005. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Shontelle ghi dấu bởi nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, rapper, nhạc sĩ.