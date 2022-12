Ngôi sao âm nhạc hàng đầu Kpop - chị đại CL gây bão với chỉ một động thái

Mới đây, chị đại CL - ngôi sao âm nhạc hàng đầu KPOP lần đầu tiên bất ngờ chia sẻ tin nhắn với nội dung "Are you ready for Tiger Remix?". Bài đăng từ xứ sở kim chi ngay lập tức thu hút bão fan từ Việt Nam vào tương tác.

Chị Đại vừa có màn khuấy đảo fan Việt chỉ bằng một chia sẻ đơn giản về đại nhạc hội được chờ đón nhất mùa lễ hội cuối năm tại Việt Nam

Khỏi phải nói, ngay lập tức đông đảo fan Việt đã vào tương tác và bày tỏ sự phấn khích không thể tin nổi vào mắt mình

Được biết, trước bài đăng gây bão này, người hâm mộ vốn đã vô cùng phấn khích trước hàng loạt những bất ngờ về sự trở lại của đại sự kiện Tiger Remix năm nay và những trải nghiệm tầm cỡ thế giới mà đại nhạc hội này sắp mang đến. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử, thương hiệu này gây chấn động với một dòng status đầy ẩn ý. Không rõ là nguyên nhân đến từ đâu mà chỉ với một câu ngắn gọn đã tạo bão, lượng fan vào tương tác vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.



Thoạt nhìn qua không ai ngờ rằng fanpage chính thức của Tiger Beer lại có bài chia sẻ như thế này.

Dòng trạng thái siêu gãy gọn nhưng lại bất ngờ gây bão của Tiger Beer đã khiến hàng đông đảo người hâm mộ có một đêm mất ngủ

Hầu hết các comment đều cho thấy sự phấn khích tột độ khi đoán rằng đại idol của họ sẽ thật sự xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trên sân khấu Tiger Remix sắp tới đây. Chính việc chia sẻ nửa úp nửa mở không rõ ý nghĩa từ Tiger đã làm cho mọi người không ngừng đưa ra các "giả thuyết" và hồi hộp chờ đợi công bố chính thức.



Không khí sôi động chưa từng có này vẫn đang tiếp tục diễn ra trên fanpage chính thức của Tiger Beer

Không những vậy, dòng trạng thái này còn bất ngờ thu hút cả những thương hiệu bia khác cùng vào thảo luận sôi nổi. Điều này làm cho bài đăng tưởng như đơn giản lại trở nên thú vị hơn bao giờ hết.



Lần đầu tiên trên fanpage Tiger chứng kiến sự sum họp xôm tụ của những người anh em: từ Heineken, Larue, Bia Việt đến người em út mới ra mắt Edelweiss đều góp mặt

Chưa dừng lại ở đó, bài đăng đang lan truyền với tốc độ tên lửa đã truyền đến tai các cộng đồng marketing, fan K-POP và rất nhiều các trang mạng xã hội giải trí khác.



Từ chỗ hoang mang không hiểu chuyện gì lạ lắm đang diễn ra…

Cho đến lúc bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó rất quen…

Từ phía mình, Tiger Beer vẫn chưa đưa ra một lời giải đáp chính thức nào. Dẫu vậy phần đông người hâm mộ đều đoán rằng chị đại CL sẽ xuất hiện bùng nổ vào đêm countdown 31/12 trên sân khấu của đại nhạc hội Tiger Remix 2023 tại TP.HCM

Vốn là sự kiện đại nhạc hội được mong chờ nhất mùa lễ hội cuối năm, Tiger Remix luôn không ngừng nâng tầm đẳng cấp với những trải nghiệm độc đáo chưa từng có dành tặng hàng triệu khán giả Việt. Sân khấu hiện đại, công nghệ đỉnh cao, dàn nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu showbiz Việt cùng với trải nghiệm âm nhạc bùng nổ cảm xúc, Tiger Remix mỗi năm đều mang đến những bất ngờ không thể tin được.

Năm nay, đại sự kiện này sẽ đem tới điều đặc biệt gì cho người hâm mộ? Hãy cùng chờ đón câu trả lời vào những ngày sắp tới! Và đừng quên, sân khấu bùng nổ đầu tiên của Tiger Remix 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Quy Nhơn vào ngày 17/12 sắp tới.