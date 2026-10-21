Ngôi đền 600 tuổi thờ 8 vị vua Trần

Để quảng bá các giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của quần thể di tích nhà Trần ở Đông Triều, thành phố Quảng Ninh đã xây dựng phòng trưng bày Di sản văn hoá Nhà Trần ở Đông Triều để người dân và khách du lịch tham quan, tìm hiểu. Cùng với đó, đền An Sinh cùng với các đền, chùa, miếu nằm trong hệ thống di tích nhà Trần ở Đông Triều được công nhận là Di tích quốc gia Đặc biệt và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới cùng với các hệ thống di tích tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.