Ngọc Châu từng la hét đồng nghiệp, nổi giận trên truyền hình khiến dàn Hậu ai cũng ngỡ ngàng!

Bước ra khỏi Vietnam's Next Top Model với thành tích Quán quân, còn là Hoa hậu Siêu Quốc gia Châu Á, Ngọc Châu được đông đảo khán giả yêu mến với hình ảnh hòa đồng, dễ mến. Thế nhưng từng có lần người đẹp khiến công chúng ngỡ ngàng vì nổi cơn thịnh nộ trên sóng truyền hình. Đó là khi cô nàng tham gia show du lịch Vietnam Why Not - Đi Việt Nam Đi cách đây hơn 1 năm trước.

Trong tập 8 Vietnam Why Not, Ngọc Châu không hài lòng với ê-kíp chương trình khi cho cả 9 cô gái tham gia thi đấu vật trên những chiếc phao bơm hơi và phải đẩy được đối thủ xuống nước. "Bạo lực quá, mọi người nghĩ ra luật chơi khác đi", Ngọc Châu hét lên. Khi biên tập chương trình không cho phép dùng chân, Ngọc Châu hét lên: "Rồi dùng tay biết chừng nào thắng?".

Ngọc Châu thấy quá bạo lực nên đã hét lên đòi đổi luật chơi

Ở phần phỏng vấn, cô cho biết bản thân không thích những thử thách đấu như vậy vì mong muốn chiến thắng sẽ vô hình trung làm cho mọi người không kiểm soát được. Tuy nhiên, cả Võ Hoàng Yến lẫn Hương Ly đều cho rằng team Quai Thao đã có ý kiến quá nhiều về luật chơi.

Dù thử thách này liên tục được đổi luật nhưng có vẻ như vẫn chưa làm hài lòng team Quai Thao, đặc biệt là Ngọc Châu. Khi cả 3 thành viên đều bị mất một mạng do bị Mâu Thủy đè xuống, Ngọc Châu đã cởi áo phao và có ý định dừng cuộc chơi: "Đội em thua, em không chơi nữa", thậm chí trong câu nói của cô có cả tiếng *beep*.

Ngọc Châu mất bình tĩnh, đòi nghỉ chơi

Võ Hoàng Yến cho rằng hành động đòi nghỉ chơi của đàn em khá trẻ con. Hoàng My nhận xét: "Thật ra đối với My, từ trước đến giờ Ngọc Châu là một cô gái rất dễ thương. Tính của Ngọc Châu đáng yêu lắm!".

Dù phản đối luật chơi bạo lực, nhưng phản ứng của Ngọc Châu cũng chẳng hòa nhã

Chia sẻ về cảm xúc lúc nóng giận ở Vietnam Why Not, Ngọc Châu cho biết: "Khi xem lại, Châu thấy hơi buồn cười vì lúc đó mình thể hiện cảm xúc hơi nhiều. Thật ra đó cũng là những cảm xúc thật của Châu, được thể hiện khá rõ nét trong thời điểm đó, khi mọi thứ xung quanh có nhiều điều không hợp lý khiến mình bức xúc. Châu cũng nghĩ rằng bản thân mình cần tiết chế cảm xúc hơn".

Ngọc Châu hiện đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu ở Miss Universe Vietnam 2022

Ảnh: Vietnam Why Not

