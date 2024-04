Vụ thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại ở Hải Phòng: Nạn nhân và nghi phạm đã có con chung

Sáng 20/4, một lãnh đạo xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng vừa khai quật một tử thi để thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y, xác minh liên quan đến vụ án mạng xảy ra rên địa bàn.

Được biết, nạn nhân là N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng). Nghi phạm sát hại D. là Lê Phong T. (cùng sinh năm 2009, trú thôn Lê Xá, xã An Hồng). Sau khi bị bắt giữ, bước đầu T. khai nhận vào ngày 12/4, nghi phạm đã xảy ra tranh cãi với D. Sau đó, T. đã đánh ngất rồi xiết cổ và kéo nạn nhân ra vườn nhà chôn.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cũng cho biết thêm, giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã có con chung với nhau.

Bà ngoại của Toàn đang chăm nuôi cháu bé.Về nhân thân nghi phạm, lãnh đạo UBND xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, T. sống cùng bà ngoại vì mẹ đang thụ án trong tù.