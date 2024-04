Liên quan đến vụ án nữ sinh lớp 9 bị sát hại, giấu thi thể trong vườn chuối, Công an TP Hải Phòng cho biết đã xác định được nghi phạm Lê Phong T. (SN 2009, ở xã An Hồng, huyện An Dương).

Trước đó, từ ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc em N.T.D., sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng bị mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12/4/2024, em D. đi chơi cùng Lê Văn T.. Đến ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với nghi phạm.

Lê Văn T. sau đó khai nhận, vào ngày 12/4, sau khi xảy ra tranh cãi với D. tại nhà, T. đã đánh ngất D rồi xiết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.

Hiện Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.