Nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Bình Dương bị bắt

Ngày 18/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ, di lý nghi phạm giết người tại khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP. Dĩ An.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Trần bị bắt giữ khi đang lẩn trốn (ảnh: ĐC)

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17/4, bà Phạm Ngọc Loan (52 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) đi xe máy đến đường số 9, khu công nghiệp Sóng Thần (thuộc phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để gặp một người đàn ông quen biết từ trước.

Tuy nhiên, sau đó, người đi đường phát hiện bà Loan nằm chết cạnh xe máy, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân bị sát hại.

Nạn nhân được phát hiện tử vong bên cạnh chiếc xe máy, trên người có nhiều vết đâm (ảnh: ĐC)

Công an xác định nghi phạm là Huỳnh Ngọc Trần (56 tuổi, quê huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Nghi phạm bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn qua quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Khi bị bắt, nghi phạm đi xe máy, mặc áo khoác của một hãng xe công nghệ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.