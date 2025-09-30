Ngoài bài múa Thỏ Và Rùa, dân tình lại tiếp tục choáng khi xem các bé múa Gấu Trúc, múa Gà Vịt... thậm chí còn múa Kiến, với độ khó không tưởng

Những ngày qua, bài múa Thỏ Và Rùa tại cuộc thi Múa Bắc Kinh 2025 khiến cư dân mạng "tan chảy" vì quá đáng yêu. Những động tác bật nhảy, di chuyển mô phỏng các động tác của rùa và thỏ được các bé thực hiện thành thạo trên sân khấu khiến người xem càng xem càng như cuốn theo câu chuyện.

Không phải tự nhiên mà bài múa xuất sắc dành giải Nhất của cuộc thi, một câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc, qua bàn tay dàn dựng và sự thể hiện hồn nhiên của các bé, đã trở thành màn trình diễn khiến người lớn cũng phải xuýt xoa

Không chỉ riêng Thỏ Và Rùa, dân tình lại tiếp tục mãn nhãn trước rất nhiều những bài múa khác do các bé thực hiện. Đáng yêu nhất là khi các bé mô phỏng lại các động tác của đàn vịt con, những chú gấu trúc tinh nghịch, hay sự chăm chỉ của đàn kiến nhỏ bé... mỗi động tác đều nhí nhảnh, hợp với tuổi thiếu nhi nhưng lại cực kỳ khó, đòi hỏi sự tập luyện vô cùng chăm chỉ mới có thể thực hiện được.

Ví dụ như bài múa Vịt Con Và Gà Con này, nếu chỉ nhìn qua thì tưởng chừng các động tác hết sức đơn giản, nhưng càng xem càng cảm thấy khâm phục tài năng của các bé.

Bài múa ballet bé gà, bé vịt khiến dân tình lịm tim

Đáng yêu nhất là khoảnh khắc các chú gà con, vịt con lon ton chạy ra. Những động tác của các bé đáng yêu đến mức nhìn thôi cũng lịm tim rồi. Nhưng nếu để ý bạn sẽ thấy, các động tác không hề đơn giản.

Các bé phải vừa khụy chân vừa chạy, mà vẫn đều tăm tắp, chỉ chạy bình thường thì không sao nhưng vừa chạy vừa khụy chân thì rất mỏi, thậm chí người lớn khéo chỉ đi được vài bước là không thể chịu nổi. Ấy vậy mà các bé vẫn thực hiện hết cả bài múa, mà không hề xảy ra sự cố nào.

Bài múa Kiến Tha Mồi của các bé cũng có những động tác cực kỳ khó, mà người lớn chưa chắc đã làm được. Đầu tiên là động tác nhào lộn liên tục của các bé kiến, tiếp đến là động tác đi thăng bằng bằng tay... đòi hỏi quá trình tập luyện không hề đơn giản.

(Nguồn: @truongny96)

(Nguồn: @truongny96)

Choáng nhất có lẽ là động tác này, các bé giữ thăng bằng bằng tay, bước đi bằng tay, hai chân giữ chặt món đồ của mình, cứ thế bước đi nhịp nhàng theo nhạc và đều tăm tắt. Không hề có một sự cố nào và cũng không một bé nào gặp phải một lỗi sai, dù là nhỏ nhất trong suốt bài múa.

(Nguồn: @truongny96)

Những chú gấu trúc tinh nghịch, dễ thương cũng trở thành nguồn cảm hứng cho phần trình diễn của các bé. Những bé gấu trúc như cục bông tròn vo, nhún nhảy, nô đùa tạo nên bài trình diễn thú vị thu hút tất cả khán giả dõi theo.

Bài múa Gấu Trúc của các bé. (Nguồn: @truongny96).

Không chỉ mô phỏng động tác nô đùa của gấu trúc, các bé còn thực hiện động tác nhào lộn kép, tức là hai bé nắm chân nắm tay nhau và nhào lộn ngay trên sân khấu. Mỗi động tác dù là đơn giản nhất hay phức tạp nhất đều được các bé thực hiện đều tăm tắp và hết sức chuyên nghiệp.

Những điệu múa của các bé tuy mang đến sự hồn nhiên, đáng yêu và tiếng cười trong trẻo cho người xem, nhưng ẩn sau đó là cả một quá trình tập luyện nghiêm túc, kiên trì và đầy nỗ lực.

Mỗi động tác uyển chuyển, mỗi nụ cười rạng rỡ trên sân khấu đều là thành quả của sự rèn luyện bền bỉ, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được. Chính vì vậy, khi các bé tỏa sáng trên sân khấu, đó không chỉ là khoảnh khắc biểu diễn, mà còn là minh chứng cho tinh thần cố gắng và niềm đam mê nghệ thuật ngay từ những bước chân đầu đời.