Ngỡ ngàng với nhan sắc thật của sao nữ Hoàn Hồn: Toàn thủ vai xấu nhưng ngoài đời cực ngầu

Hoàn Hồn 2 (Alchemy of Souls 2) hiện đang là bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngoài dàn diễn viên chính, các nhân vật phụ cũng được khán giả săn đón không kém phần. Trong đó, Shim So Young là cái tên gây chú ý bởi tạo hình lập dị, "xấu lạ" của mình. Trong phim, cô vào vai Seo Ha Sun, vợ của vua Go Sun, một người phụ nữ quyền lực, mưu mô, đầy toan tính. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều phải bật cười với tạo hình diêm dúa và những biểu cảm hài hước của cô.

Hoàn Hồn không phải lần đầu tiên nữ diễn viên Shim So Young xuất hiện với tạo hình "xấu lạ". Trong sự nghiệp đóng phim khá ngắn của mình, cô liên tục đảm nhận những nhân vật phụ với vẻ ngoài khó hiểu và tính cách lập dị. Lim Bok Ja ở Taxi Driver, Eo Duk Sini ở Tale of the Nine-Tailed hay Myung Ae ở Behind Every Star,... là những vai diễn như vậy. Việc không ngại làm xấu bản thân, xuất hiện với những giao diện mà hiếm diễn viên dám đảm nhận đã biến Shim So Young trở thành tắc kè hoa của truyền hình Hàn dù đóng phim chưa lâu.

Taxi Driver

Tale of the Nine-Tailed

Behind Every Star

Sinh năm 1970, sở dĩ đóng phim chưa lâu là bởi trước đây Shim So Young chủ yếu được biết đến với tư cách một diễn viên kịch. Từ năm 2018, cô mới bắt đầu đá sân sang lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình. Với hạn chế về ngoại hình, nữ diễn viên chỉ toàn đảm nhận vai phụ, vai khách mời thế nhưng vẫn được yêu mến bởi diễn xuất vô cùng linh hoạt của mình. Ngoài những màn "làm xấu" đã kể trên, trong 4 năm làm nghề vừa qua, cô còn xuất hiện trong loạt phim đình đám như Hyena, Green Mothers' Club, Unstoppable,... Ở độ tuổi ngoài 50, cô được vinh danh ở SBS Drama awards 2021 cho những nỗ lực, cống hiến của mình.

Chuyên thủ vai hài hước, lập dị nhưng thực chất ở ngoài đời, Shim So Young là một người hiền lành, nhẹ nhàng và vô cùng hòa nhã. Khi không nhập vai, cô chọn cho mình "giao diện" đơn giản nhưng cực "ngầu" khiến nhiều người không dám tin cô đã ngoài 50 tuổi.

