Đây là phim Hàn có thời trang ấn tượng nhất hiện nay, đáng tiếc nội dung không như mong đợi

The Fabulous (Bộ Tứ Thời Thượng) là phim Hàn mới ra mắt trọn bộ các đây vài ngày. Giữa làn sóng phim về luật pháp hay tài phiệt thịnh hành trong năm nay, The Fabulous lại là một mảng màu khác biệt khi khai thác cuộc sống của những người trẻ làm trong ngành công nghiệp thời trang. Bốn nhân vật trong phim là đại diện cho 4 ngành nghề liên quan đến nghệ thuật và thời trang bao gồm: Woo Min (Minho) - một nhiếp ảnh gia tự do; Ji Eun (Chae Soo Bin) - chịu trách nhiệm mảng PR của một thương hiệu thời trang cao cấp; Seon Ho (Park Hee Jung) - một siêu mẫu nổi danh; Joseph (Lee Sang Woo) - một nhà thiết kế thời trang tài năng, tinh tế.



Vì là phim về ngành công nghiệp thời trang nên dĩ nhiên, váy áo của các nhân vật trong phim đều vô cùng ấn tượng. Không chỉ trên sàn diễn, thời trang của các nhân vật trong các phân cảnh đời thường cũng khiến khán giả thích thú. Bốn thành viên là bốn mảng màu khác nhau nhưng khi xuất hiện chung, đa phần trang phục của họ đều có màu sắc tươi sáng, hướng tới sự năng động, khỏe khoắn.

Bộ tứ thời thượng với trang phục nổi bật

Ji Eun thời thượng, tươi sáng

Woo Min lịch lãm, trưởng thành

Seon Ho thời thượng, quyến rũ

Joseph màu sắc, phá cách

Thời trang được khen ngợi nhưng nội dung The Fabulous lại nhận về những phản ứng trái chiều. Thậm chí nhiều khán giả còn gọi The Fabulous là "Emily in Paris bản Hàn" - một bộ phim đẹp, đậm chất giải trí nhưng sáo rỗng. Dĩ nhiên danh xưng này chỉ mang tính chất chủ quan và có hơi nặng nề với The Fabulous.

Dù nội dung không quá xuất sắc, cách phát triển nhân vật đôi khi gây khó chịu, nhưng The Fabulous cũng có thông điệp rõ ràng, về hành trình cống hiến, theo đuổi ước mơ của những người trẻ có lối sống tích cực. Họ dù phải làm việc ở một môi trường khắc nghiệp nhưng luôn đầy năng lượng và biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nếu chỉ cần một bộ phim để giải trí và hơn hết là được "đã mắt" với phần tạo hình đầy màu sắc thì The Fabulous cũng là một lựa chọn không tồi.

Nguồn ảnh: Netflix