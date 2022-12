Mỹ nhân gây thất vọng nhất phim Hàn hiện tại: Xinh đẹp mà trăm vai như một, cách thoại cứ như "quát khán giả"

The Fabulous (Bộ Tứ Thời Thượng) là bộ phim Hàn Quốc mới ra mắt trọn bộ trên một ứng dụng xem phim trực tuyến. Phim xoay quanh cuộc sống của những người trẻ với niềm đam mê thời trang, dành trọn vẹn thời gian của mình để cống hiến và đấu tranh để tồn tại ở ngành công nghiệp này. Đây là dự án từng phải hoãn chiếu để chỉnh sửa một số phân cảnh liên quan đến lễ hội Halloween, bởi vậy sự ra mắt của nó hồi 23/12 vừa qua được khán giả Hàn vô cùng chú ý.



Nữ chính của phim là Chae Soo Bin. Trong phim, cô vào vai Pyo Ji Eun, người từ nhỏ đã ước mơ được làm việc trong lĩnh vực thời trang. Hiện tại, cô đã thực hiện được ước mơ của mình khi làm trưởng bộ phận của một công ty chuyên quảng bá các thương hiệu thời trang xa xỉ. Dù phải tranh đấu không ngừng nghỉ để giữ được công việc và cả đam mê, cô vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh đầy tươi sáng, tích cực.

Vai diễn mang màu sắc tích cực là vậy nhưng Chae Soo Bin lại khiến khán giả khó chịu với màn xuất hiện lần này. Nữ diễn viên gây tranh cãi khi tiếp tục đảm nhận một vai diễn mang màu sắc tươi sáng, tính cách vui vẻ, hoạt bát. Khán giả cho rằng, Chae Soo Bin diễn không tệ nhưng cô quá an toàn, không chịu làm mới hay thử thách bản thân. Trước đó, những vai diễn ở Rookie Cops, A Piece of Your Mind, I'm Not a Robot, My Catman... tuy có xuất thân, làm ngành nghề khác nhưng đa phần đều là kiểu nhân vật chính diện, tươi sáng.

Diễn xuất của Chae Soo Bin không tệ nhưng không bứt phá (Ảnh: Tumblr)

Không chỉ một màu, Chae Soo Bin còn gây khó chịu cho khán giả với cách thoại trong The Fabulous. Người xem cho rằng mỹ nhân họ Chae không biết cách điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với cảm xúc nhân vật. Dù là vui buồn, hạnh phúc hay tức giận thì cô cũng giống như đang la hét với khán giả.

Bình luận của khán giả: - Diễn xuất của Chae Soo Bin thật đáng thất vọng. Cô ấy luôn lặp lại chính mình trong mọi bộ phim, giọng nói của cô ấy luôn nghe có vẻ như đang đánh nhau, luôn la hét cho dù nhân vật của mình vui vẻ hay chửi rủa, khiến nhân vật giống như kiểu côn đồ.

- Chae Soo Bin nhàm chán quá, tôi còn nghĩ lần này cô ấy sẽ lột xác cơ. - Phim khá nhẹ nhàng, không hấp dẫn lắm, được cái bối cảnh thời trang đẹp. - Nam nữ chính đẹp đôi ghê nhưng cứ nghe nữ chính thoại là bị khó chịu, như thể tôi bị quát vào mặt ấy.

Tổng hợp