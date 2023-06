Nghiên cứu phát hiện 6 loại thực phẩm là "vũ khí bí mật" giúp chống lại bệnh gan

Hầu hết mọi người đều đã từng nghe về tầm quan trọng của chế độ ăn uống trong việc duy trì sức khỏe. Theo đó, chế độ ăn uống của người Nhật được coi là chế độ ăn lành mạnh đối với sức khỏe. Gần đây, các nhà khoa học đã tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về chế độ ăn uống của người Nhật và thu được một số kết quả vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là những lợi ích đối với sức khỏe gan của chế độ ăn này.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc áp dụng chế độ ăn của người Nhật có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng mỡ thừa tích tụ trong gan và không phải do nguyên nhân uống rượu.

Bác sĩ y khoa John Angstadt tại Khoa phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, Bệnh viện Đại học Staten Island, cho biết: “Xét về mặt y học, chúng ta gọi tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá 5% trọng lượng của gan là gan nhiễm mỡ. Các chất béo tích tụ trong gan khi chúng ta tiêu thụ lượng calo vượt quá nhu cầu sử dụng của cơ thể. Sự gia tăng lượng calo dư thừa có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ”.

Bác sĩ Angstadt chỉ ra rằng tình trạng gan nhiễm mỡ có thể gây ra các nguy cơ tiềm ẩn khác nếu người bệnh không điều trị kịp thời. Ở một số bệnh nhân, các chất béo tích tụ trong gan có thể dẫn đến phản ứng viêm được gọi là viêm gan nhiễm mỡ không đo rượu. Tình trạng viêm này có thể tạo thành các ‘vết sẹo’ ở gan, khiến gan bị xơ hóa và làm tăng nguy cơ mắc xơ gan.

Các bệnh lý về gan có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Osaka Metropolitan, Nhật Bản cho biết chế độ ăn uống của người Nhật có thể giúp bảo vệ sức khỏe của gan.

Chế độ ăn uống của người Nhật giúp bảo vệ sức khỏe của gan

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Osaka Metropolitan, Nhật Bản đã tập hợp một nhóm những bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ không do rượu và kiểm soát chặt chẽ thói quen ăn uống, theo dõi sức khỏe của gan của họ. Những người tham gia chủ yếu áp dụng chế độ ăn uống truyền thống của Nhật Bản, bao gồm 6 thực phẩm chủ đạo như cá và các loại hải sản; rong biển; nấm; đậu nành (các loại thực phẩm làm từ đậu nành) và thực phẩm lên men.

Kết quả, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn uống kể trên ít có nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về gan hơn.

Các nhà nghiên cứu lý giải rằng chế độ ăn uống của người Nhật rất giàu chất chống oxy hóa chẳng hạn như vitamin C , β-carotene và α-tocopherol. Các chất chống oxy hóa giúp giảm tác hại do quá trình stress oxy hóa gây ra (stress oxy hóa là một trong những ‘thủ phạm’ gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ).

Đặc biệt, người Nhật rất thích sử dụng đậu nành trong chế độ ăn uống của mình. Đây là nguồn cung cấp protein tuyệt vời cho cơ thể, đồng thời chúng cũng chứa genistein, đã được chứng minh là giúp giảm mỡ trong cơ thể và cải thiện nồng độ lipid trong máu.

Bên cạnh đó, các loại cá và hải sản cũng là một phần không thể thiếu trong mâm cơm của người Nhật. Các loại thực phẩm này cũng tương đối tốt cho sức khỏe của gan, đặc biệt là các loại cá béo.

Theo nghiên cứu từ năm 2015, các loại cá béo như cá hồi có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa chất béo tích tụ trong gan. Dầu cá cũng chứa nhiều axit béo omega-3, rất tốt cho sức khỏe của tim và não. Các nhà nghiên cứu nhận thấy việc tiêu thụ các loại cá béo 2 lần trở lên mỗi tuần có thể giúp giảm lipid máu.

Một nghiên cứu khác vào năm 2021 cũng chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều cá có thể làm giảm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan, loại ung thư gan phổ biến nhất. Những người ăn cá ít nhất 2 lần/tuần có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn 54%.

Chế độ ăn của người Nhật có thể giúp phòng ngừa các bệnh lý về gan.

Giáo sư Yoshinari Matsumoto, tác giả của nghiên cứu, kết luận: “Nghiên cứu này chỉ ra rằng chế độ ăn uống của người Nhật Bản có thể đem lại hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh lý về gan và giúp tăng hiệu quả điều trị ở những người mắc gan nhiễm mỡ”.

Các chuyên gia khuyến khích mọi người có thể tham khảo chế độ ăn của người Nhật để duy trì lá gan khỏe mạnh và giúp phòng ngừa hoặc kiểm soát các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ không do rượu.