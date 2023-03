Nghiên cứu ĐH Harvard kết luận những người hạnh phúc có thể ít tiền nhưng cực 'giàu' 1 thứ

Adam là một nhân viên giỏi, vừa được giao một dự án lớn, vậy nên anh tin rằng mình có thể sớm được thăng chức và tăng lương. Adam làm việc chăm chỉ, hoàn thành mọi nhiệm vụ và thu nhập cũng tăng cao. Anh biết rằng mình sẽ phải làm thêm nhiều giờ căng thẳng và hy sinh thời gian cho gia đình nhưng vẫn nỗ lực vì niềm tin tương lai sẽ bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.

Dù dự án thành công nhưng Adam vẫn không cảm thấy hài lòng. Anh chỉ nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều thời gian quý báu để vui vẻ hơn. Chúng ta cũng giống như Adam, vẫn đang dành thời gian hàng ngày cho công việc để kiếm tiền và đạt được những thành tựu. Ai cũng nghĩ rằng khi có nhiều tiền sẽ cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn.

Nhưng nếu hạnh phúc hoá ra lại không cần nhiều tiền như bạn vẫn tưởng thì sao? Nghiên cứu được đăng trên Harvard Business Review năm 2019 đã cho thấy những người hạnh phúc nhất tiêu tiền để có thời gian, thay vì bỏ thời gian để kiếm tiền.

Ảnh minh hoạ

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 100.000 người trưởng thành đang đi làm. Trong số họ, có những người từ bỏ việc kiếm nhiều tiền hơn để có thêm thời gian rảnh rỗi sẽ sở hữu “các mối quan hệ xã hội viên mãn hơn, sự nghiệp khiến họ hài lòng và cuộc sống nhiều niềm vui hơn”.

Ashley Whillans, Trợ lý giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard và là tác giả nghiên cứu, cho rằng những người ưu tiên thời gian hơn tiền bạc có lẽ không quan tâm đến việc được thăng tiến hay làm thêm các công việc bên ngoài để chất lượng cuộc sống của họ tốt hơn. Whillans xác định đây là "sự sung túc về thời gian", đúng như tên gọi của nó: sự thoả mãn khi đủ thời gian làm những việc bạn muốn.

Một cuộc khảo sát với 2,5 triệu người Mỹ của Viện Gallup cho thấy 80% người được hỏi không có thời gian để làm tất cả những gì họ muốn mỗi ngày. Whillans và nhóm của mình đã phân tích dữ liệu từ khảo sát về này và nhận thấy một kết luận rõ ràng: những người có đủ thời gian sẽ hạnh phúc hơn, ít chán nản hơn, cảm thấy vui vẻ hơn, tập thể dục nhiều hơn, ăn uống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, ít có khả năng mắc bệnh và ly hôn hơn.

Ảnh minh hoạ

Người lại, nghiên cứu cho thấy người cảm thấy ít thời gian sẽ có mức độ lo lắng, trầm cảm và căng thẳng cao hơn, năng suất làm việc bị giảm sút. Thậm chí, căng thẳng về thời gian có tác động tiêu cực đến hạnh phúc hơn cả thất nghiệp. “Nghèo” thời gian còn được các quan chức y tế công cộng Mỹ xếp là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng bệnh béo phì.

Ashley Whillans và các cộng sự cũng khảo sát thêm 6.000 người trưởng thành ở Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ và Canada, kết luận những người chi tiền cho các dịch vụ giúp họ tiết kiệm thời gian sẽ hài lòng hơn với cuộc sống. Họ không bị căng thẳng và cũng bớt choáng ngợp hơn với danh sách việc cần làm.

Theo Ashley Whillans, hầu hết chúng ta rơi vào cái bẫy dành thời gian để kiếm tiền bởi sự bất an về tài chính. Mọi người đều tin rằng có nhiều tiền hơn sẽ khiến họ an tâm hơn. Trên thực tế các nghiên cứu chỉ ra rằng có một giới hạn hạnh phúc khi nói đến thu nhập. Bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn kiếm được 1 triệu USD thay vì 100.000 USD/năm? Câu trả lời trong một số nghiên cứu lại kết luận con số cụ thể đủ để thoả mãn hầu hết mọi người là khoảng 50.000 USD hoặc 75.000 USD

Điều này có thể lý giải là do khi bạn tăng thu nhập từ 10.000 USD lên 50.000 USD, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng cuộc sống của mình. Bạn có đủ tiền để đảm nhận mọi trách nhiệm của mình và theo đuổi những thứ bạn thích. Nhưng khi có thu nhập cao cũng đồng nghĩa với việc phần lớn thời gian sẽ dành cho công việc. Vậy nên thu nhập phi thường không đồng nghĩa với hạnh phúc, trừ khi bạn dùng số tiền đó để tạo thu nhập thụ động để bản thân có nhiều giờ rảnh rỗi hơn trong ngày.

Ảnh minh hoạ

Làm thế nào để chúng ta giải phóng thời gian và cải thiện tâm trạng của mình? Whillans gợi ý bạn nên bắt đầu bằng việc ưu tiên các hoạt động mang lại niềm vui như thưởng thức bữa ăn ngon bên cạnh người thân, đi dạo nhàn nhã với bạn bè, đọc truyện cho các con nghe. Đồng thời giảm thiểu những việc vô nghĩa, ngốn thời gian như lướt mạng xã hội vô thức hay ép mình làm việc nhà.

Trợ lý giáo sư ĐH Harvard cho rằng đôi khi chúng ta phải đưa ra những lựa chọn có chủ ý để có nhiều thời gian quý giá hơn, như việc theo đuổi ngành nghề ít phải làm thêm giờ hay tận dụng tối đa ngày nghỉ phép của mình.

Ashley Whillans là nhà khoa học hành vi và trợ lý giáo sư tại Đơn vị Đàm phán, Tổ chức & Thị trường tại Trường Kinh doanh Harvard. Nghiên cứu của cô tập trung vào cách mọi người định hướng sự đánh đổi giữa thời gian và tiền bạc. Tác phẩm của Whillans đã được đăng trên The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post.

Nguồn: Forbes