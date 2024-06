Hai con trai riêng của Tôn Bằng có thái độ thế nào khi bố tác động vật lý Hằng Du Mục gây phẫn nộ?

Tối 22/6, Hằng Du Mục (Nguyễn Thái Hằng, sinh năm 1995) tiếp tục đăng status thứ 2 kể từ sau vụ xô xát với chồng - Tôn Bằng (sinh năm 1981). Tại đây cô nhắc đến Nhất Dương và Dịch Dương - 2 con riêng của chồng.

"Mong mọi người đừng hiểu lầm Nhất Dương và Dịch Dương. Nhất Dương có nỗi khổ riêng còn Dịch Dương biết tin và vừa trở về đêm qua. Mong mọi người yêu thương Hằng cũng sẽ hoan hỉ với 2 bé nhé" - Hằng Du Mục nói.

Thông qua status này, dân tình nhận ra Hằng Du Mục bảo vệ 2 con riêng của chồng, đề cập đến thái độ của 2 cậu con trai lớn khi bố xô xát với dì Hằng. Dù có cách đối diện vấn đề khác nhau song cả Dịch Dương và Nhất Dương đều xem là một việc cực kỳ nghiêm trọng. Riêng Dịch Dương còn rời trại hè để trở về nhà, sát cánh với dì.

Status mới nhất của Hằng Du Mục

Phía dưới chia sẻ, nhiều người để lại bình luận cảm thông. Chỉ sau 1 giờ đăng tải, status đã nhận về 55k lượt react và hàng nghìn lượt bình luận.

"Thương chị và 4 bạn nhỏ. Mong chị sớm ổn định lại cuộc sống!", Mình biết ngay chị sẽ lên tiếng về vấn đề này, chỉ nghe những gì chị đăng. Cố gắng chị nhé, luôn bình an ạ!", "Con cái không có tội, bố mẹ như vậy làm gì có đứa con nào muốn vậy đâu. Chỉ mong chị với các con được bình an, sớm ổn định cuộc sống thôi", "Thật rất thương Hằng, chịu đựng hy sinh tất cả, vẫn luôn luôn là người mẹ tốt", "2 đứa con riêng thương Hằng nhiều lắm mà bố 4 đứa nhỏ không biết điều đó",... là một số bình luận từ dân mạng.

Hằng Du Mục mới đưa Nhất Dương (bên phải) về Việt Nam cách đây không lâu

Dịch Dương thường xuyên lên sóng trên livestream của dì

Trong một diễn biến khác, trên MXH cũng đang lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của Hằng Du Mục và bạn thân. Ngoài những thông tin mọi người đều biết như Hằng Du Mục không bỏ bê con cái, cô bị "tác động vật lý" và đã liên lạc với cơ quan chức năng,... người này còn làm rõ thêm một số vấn đề khác.

Người bạn của Hằng Du Mục khẳng định cô không lấy chồng vì ham tiền, khi đó kết hôn đã tự chủ kinh tế và có shop thời trang riêng. Tất cả tài sản Hằng làm ra đều thuộc công ty mà công ty do Tôn Bằng đứng tên nên coi như mất trắng, không phải do cô đứng tên như chồng nói. Hằng chưa bao giờ tỏ ra hống hách hay xem thường chồng mà do Tôn Bằng suy nghĩ tiêu cực, suy diễn và hiểu lầm. Ngoài ra người này còn khẳng định Tôn Bằng dựng chuyện và suy nghĩ cực đoan dẫn đến ghen tuông vô cớ, không chịu đối mặt với Hằng.

Về 2 con riêng của Hằng Du Mục, người này cho biết khi Hằng bị tác động vật lý, Nhất Dương có đỡ cho dì nhưng chỉ được 1 phần. Vì bản tính nhút nhát, tổn thương tâm lý từ nhỏ nên Nhất Dương không dám kháng cự, chỉ có thể đánh lạc hướng để Hằng và con trai thứ 3 đi trốn. Sau đó Nhất Dương đã xin lỗi Hằng rất nhiều.

Dịch Dương đang đi trại hè nên không biết chuyện gia đình, sau đó biết chuyện đã xin về và có mặt ở nhà. Dịch Dương cố gắng hoà giải và thuyết phục bố để dì nuôi 2 con nhỏ.

Cuối cùng người bạn này cũng cập nhật tình hình của Hằng Du Mục rằng cô đã an toàn, ổn định tâm lý và đang trong quá trình tìm lại tiếng nói chung. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang để lại rất nhiều bình luận quan tâm đến sự việc

