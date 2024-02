Nghi phạm sát hại, phi tang thi thể thiếu nữ trên sông Hồng bị khởi tố thêm tội Cướp tài sản

Ngày 6/2, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung bị can Tạ Văn Khanh (sinh năm 1985, thường trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội; quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố bổ sung đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn và tống đạt cho bị can.

Nghi can Tạ Duy Khanh

Luật sư Thơm cho biết, kết quả điều tra đã xác định, ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân, bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân, chuyển dịch tài sản của nạn nhân như các tài sản điện thoại, túi xách, đồ dùng cá nhân.

Trước đó, Tạ Văn Khanh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Như vậy, theo luật sư Thơm, bị can Tạ Văn Khanh đã phạm 2 tội Giết người và Cướp tài sản theo các Điều 123, 168 Bộ luật hình sự, trong đó tội Giết người có khung hình phạt cao nhất đến Tử hình.

Lặng người khi nghe bị can kể về hành vi phạm tội man rợ

Sáng 6/2, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (PC02) tiến hành hỏi cung bị can Tạ Văn Khanh.

Luật sư Thơm chia sẻ, mặc dù đã tham ra nhiều vụ án Giết người có tính man rợ, tàn ác nhưng khi nghe bị can Khanh trình bày chi tiết quá trình sát hại nữ nạn nhân rồi phi tang xuống sông Hồng khiến ông không khỏi lạnh người.

Thậm chí, khi nghe bị can trình bày chi tiết, ông lặng người, phải ra ngoài hít thở để trấn tĩnh tinh thần để có thể tiếp tục làm việc.

Trước đó, vào ngày 16/10/2023, Công an Hà Nội đã họp báo công bố thông tin vụ án. Theo đó, công an xác định ngày 10/10/2023, Khanh hẹn nạn nhân là chị H.Y.N. (sinh năm 2006) đến nhà Khanh tại một khu đô thị thuộc Gia Lâm. Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi chị N. tử vong, Khanh đã lấy dao phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại.

Hiện trường nơi phát hiện ra phần thi thể nạn nhân trên sông Hồng - Ảnh: SGGP

Sau đó, Khanh thuê taxi chở thùng xốp bên trong đựng thi thể nạn nhân N. ra sông Hồng rồi một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang một phần, một phần chôn ở mép sông Hồng.

Đến chiều 12/10/2023, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đã mua xi-măng rồi rạng sáng ngày 13/10/2023, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu một phần thi thể chị N. và đổ xi-măng phủ lên phía trên để che giấu.

Chiều 13/10/2023, khi biết được thông tin công an đã phát hiện thi thể của chị N., Khanh vội bỏ trốn về quê ở Thái Bình.

Đến ngày 14/10/2023, công an đã phát hiện, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/10/2023, Tổng đài 113 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy.

Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi 2 vết thương làm thủng vùng ngực. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định đây là vụ án giết người.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực miếu Bản thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.