Ai là người giúp hung thủ bê thùng xốp đựng các phần thi thể Á khôi từ trên nhà xuống taxi?

Khanh (ảnh trái) và nạn nhân.

Liên quan đến vụ Á khôi bị sát hại, phi tang thi thể ở sông Hồng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Giết người". Khanh là hung thủ đã sát hại H.Y.N (SN 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình điều tra vụ án bước đầu xác định, ngày 10/10, tại phòng khách nhà Khanh ở chung cư Ocean Park, hai người xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng dùng dao đâm chết N. Khi nạn nhân tử vong, Khanh kéo nạn nhân vào phòng tắm để phân xác thành nhiều mảnh cho vào thùng xốp, dán kín băng dính.

Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, Khanh gọi điện đặt xe taxi và nhờ lái xe taxi lên nhà bê thùng xốp xuống xe. Khi tài xế taxi hỏi thì Khanh nói rằng đây là thùng đồ lặt vặt trong nhà.

Theo cơ quan công an, Khanh yêu cầu lái xe taxi đi lòng vòng đến nhiều nơi và cuối cùng là khu vực Miếu Bản, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khi đến bậc lên xuống sông Hồng, Khanh bảo tài xế taxi dừng xe và nhờ bê thùng xốp xuống để dưới đất.

Khu vực Khanh phi tang thi thể N.

Đợi lái xe taxi rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp xuống ven sông Hồng và phi tang thi thể nạn nhân N. Sau đó, Khanh lại liên hệ với lái xe taxi quay lại đón về chung cư.

Về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda Air Blade đi đến cầu Thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ tại Thôn 2, xã Bát Tràng.

Đến chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị N. với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể chị N., do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà.

Đến rạng sáng 13/10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N. và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều ngày 13/10, khi biết được thông tin Cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N., Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Đến khoảng 23h ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Khanh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở tỉnh Thái Bình.

Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương nhưng bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, ngăn chặn thành công việc tự sát của đối tượng nhằm trốn tránh hình phạt của pháp luật.

Đồng thời, lực lượng công an đã đưa đối tượng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Hiện đối tượng Khanh đã tỉnh táo và khai nhận sơ bộ hành vi phạm tội.

Tại buổi thông tin báo chí về vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, về việc vụ án có đồng phạm hay không, thì hướng này chúng tôi cũng đã đặt ra đầu tiên. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra cho đến bây giờ thì chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu của đồng phạm.

"Hiện cơ quan điều tra đang quyết liệt đấu tranh làm rõ..." - Thiếu tướng Tùng thông tin.