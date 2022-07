Nghi phạm phóng hỏa đốt 2 cây ATM khai gì?

Như tin CAND online đã đưa, vào đêm 25/7, xảy ra vụ hỏa hoạn, cháy cây ATM tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng.



Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ của ngân hàng và cơ quan chức năng đã phối hợp khoanh vùng, quản lý khu vực cây ATM, đồng thời tiến hành các biện pháp khống chế đám cháy và dập lửa. Hậu quả vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng 2 cây ATM bị cháy hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm thiêu trụi 2 cây ATM của ngân hàng Argribank

Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan Công an trích xuất camera an ninh khu xung quanh hiện trường phát hiện đối tượng nghi vấn.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 25/7, 1 đối tượng nam cao khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy, đi xe đạp đến mua xăng tại cây xăng ở gần Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng. Sau khi đối tượng rời đi khoảng 5 phút thì cây ATM của ngân hàng bốc cháy ngùn ngụt…

Đối tượng nghi vấn trước đó đã vào cây xăng mua 30 nghìn đựng trong 3 chai nhựa

Tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn, Công an xác định nghi phạm phóng hỏa gây ra vụ cháy là Nguyễn Văn Duẩn, SN 1989, ngụ xã Trấn Dương, cùng huyện Vĩnh Bảo. Đến đêm ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo đã cùng gia đình của Duẩn vận động được đối tượng này ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Duẩn tại cơ quan Công an

Duẩn khai nhận đã đi xe đạp một mình từ nhà đến cây xăng mua 30 nghìn đồng rồi chia đều vào 3 chai nhựa trước đó đã mang sẵn trong người. Sau đó Duẩn cho vào giỏ xe đi đến nơi đặt 2 cây ATM, dùng 2 chai nhựa có chứa xăng đổ thẳng vào, còn lại 1 chai dùng để thấm vào áo đang mặc trên người làm mồi châm. Tiếp đó, đối tượng đi ra xe lấy bật lửa châm vào chiếc áo và bình tĩnh chờ cho ngọn lửa bén vào khu vực đặt cây ATM mới lên xe đạp về nhà.

Sau khi phát hiện khống chế được hỏa hoạn, lực lượng chức năng phối hợp cùng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng xác định số tiền 34 triệu đồng trong cây ATM cùng với nhiều trang thiết bị máy móc trị giá hơn 1,3 tỷ đồng bị cháy và phá hủy hoàn toàn.

Bước đầu đối tượng khai nhận không có mâu thuẫn với bất cứ ai trong Ngân hàng Argribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng. Lý do đối tượng gây ra vụ việc là do thời điểm đó không kiểm soát được hành vi của mình.

Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ phạm tội của đối tượng, trong đó sẽ thực hiện các giám định về sức khỏe tâm thần, giám định có hay không đối tượng này sử dụng ma túy.