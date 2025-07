Ngày 2/7, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm, xã Ia Krái.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can với ông Tuấn về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, quá trình làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm, ông Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện một số hành vi sai phạm; qua đó gây thiệt hại tài sản của nhà nước số tiền gần 1 tỷ đồng.



Cũng theo nguồn tin, vào tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai (cũ) đã kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Tuấn vì có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.



Cụ thể, ông Tuấn đã để cho người nhà chiếm đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm. Trên diện tích đất bị lấn chiếm trái phép này, người nhà của ông Tuấn đã xây dựng công trình không phép và bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu đồng.



Quá trình kiểm tra về mặt Đảng, ông Tuấn đã vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong công tác quản lý, điều hành công ty, ông Tuấn cũng để xảy ra nhiều sai sót, sai phạm.



Ông Lê Anh Tuấn là anh ruột của ông Lê Anh Tú (SN 1981, tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) còn được biết đến với danh xưng sư Thích Minh Tuệ.