Nghĩ mà thương cho Tóc Tiên: Vợ mê "sống ảo" gặp Touliver, hết chụp dìm lại đăng ảnh chẳng thấy mặt "homie" đâu!

Nói vợ chồng Tóc Tiên và Hoàng Touliver là cặp đôi lầy lội nhất nhì showbiz quả không sai. Mặc dù hậu kết hôn cả hai rất hiếm hoi đăng ảnh hay kể về nhau, nhưng những lần Tóc Tiên "bóc phốt" chồng đều khiến fan cười ngất. Hoàng Touliver cũng không phải dạng vừa khi lâu lâu lại đăng ảnh "dìm" Tóc Tiên không thương tiếc.



Bằng chứng cụ thể là tối nay (11/10), Hoàng Touliver đã hiếm hoi chia sẻ ảnh vợ lên trang cá nhân. Đáng nói, Hoàng Touliver lại dùng icon trái tim thay cho đôi mắt của Tóc Tiên để thể hiện thái độ "bấn loạn" trước đồ ăn, thậm chí chủ thể nổi bật trong bức ảnh là dĩa hamburger chứ không phải "homie (chiến hữu)" của anh. Trước đó, Hoàng Touliver cũng từng chia sẻ khoảnh khắc vợ đuối sức, nằm úp mặt xuống sàn trong phòng tập, anh còn trêu Tóc Tiên là "bé sập".

Hiếm hoi lắm Hoàng Touliver mới chịu khoe ảnh vợ nhưng lại dùng icon thể hiện thái độ "bấn loạn" trước đồ ăn của Tóc Tiên

Cứ hễ đăng hình Tóc Tiên là anh phải "dìm" xíu mới chịu!

Không chỉ thế, cách đây ít phút Tóc Tiên đã than trời trên trang cá nhân vì lâu lắm mới ăn diện "chanh sả" xuống phố, nhờ chồng chụp hộ mấy tấm ảnh nhưng lại nhận cái kết là bị dìm toàn tập. "800 năm mới ăn diện ra đường, 800 năm mới nhờ hômmi chụp ảnh giùm mà cáu, chữ áu in đậm luôn. Xin thề là phải kéo góc, chỉnh màu mới được mắt hơn xíu. Lý do tôi không muốn nhờ nữa trời ơi, nghĩ sao mà nói 'em đẹp chụp kiểu nào cũng đẹp'. Tôi không tin nữa", Tóc Tiên than vãn vì vợ thì mê "sống ảo" còn chồng thì chụp hình không có tâm.

Đúng thật là nhìn vào khoảnh khắc Hoàng Touliver chụp cho vợ mới thấy "thương Tóc Tiên". Nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body chuẩn và thần thái đỉnh cao nhưng qua ống kính của ông xã là bị... dìm ngay!

Không chỉ đăng ảnh "dìm", Hoàng Touliver còn khiến vợ cáu khi chụp ảnh không có tâm

Khoảnh khắc Tóc Tiên bị Hoàng Touliver dìm chiều cao

Tóc Tiên nói 800 năm mới dám nhờ chồng chụp ảnh 1 lần!

Nghĩ mà thương cho Tóc Tiên, hết bị hội bạn thường xuyên đăng ảnh dìm, nay đến chồng cũng không chịu tha