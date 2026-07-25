Nghệ sĩ Việt lấy chồng 2: Người sống trong biệt thự 300 tỷ, người rời phố thị về Thạch Thất ở

Sau đổ vỡ, 2 nghệ sĩ Việt này đã tìm được bến đỗ bình yên, hạnh phúc.

Bước qua những đổ vỡ và thăng trầm trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cả danh hài Việt Hương và NSND Thanh Hoa đều tìm thấy bến đỗ bình yên đích thực bên người chồng thứ hai. Dù cùng sở hữu sự nghiệp nghệ thuật lẫy lừng và cuộc sống gia đình viên mãn, song không gian sống ở tuổi xế chiều của hai nữ nghệ sĩ lại mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập: một người tận hưởng cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự trăm tỷ giữa lòng phố thị, người lại chọn lui về vùng ngoại ô an nhiên, hòa mình cùng cây cỏ điền viên.

Căn biệt thự của Việt Hương nhìn từ bên ngoài.

Việt Hương viên mãn bên chồng con.

Danh hài Việt Hương và cuộc sống thượng lưu trong siêu biệt thự hơn 300 tỷ đồng

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị là một trong những danh hài đắt giá, diễn viên điện ảnh và người dẫn chương trình có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Việt.

Bắt đầu nổi danh từ chương trình Gala Cười những năm 2000, Việt Hương nhanh chóng chinh phục khán giả khắp trong và ngoài nước nhờ lối diễn duyên dáng, biến hóa linh hoạt. Không chỉ thống trị sân khấu kịch, chị còn gặt hái thành công vang dội trong lĩnh vực điện ảnh với hàng loạt bộ phim ăn khách, đạt doanh thu cao cùng với đó là nhiều giải thưởng uy tín khẳng định vị thế vững chắc trong nghề.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, Việt Hương tìm thấy hạnh phúc đích thực khi kết hôn lần thứ hai vào năm 2006 cùng nhạc sĩ Hoài Phương, người hơn chị 5 tuổi. Sau nhiều năm định cư và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, năm 2021, nhạc sĩ Hoài Phương quyết định đưa con gái Elyza trở về Việt Nam sinh sống hẳn để kề vai sát cánh, hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn công việc kinh doanh. Sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành tuyệt đối của ông xã chính là điểm tựa vững chắc giúp cuộc hôn nhân của cặp đôi luôn bền vững, ngọt ngào sau hai thập kỷ gắn bó.

Hiện tại, tổ ấm của vợ chồng Việt Hương là một căn biệt thự siêu sang tọa lạc tại khu dân cư cao cấp ven sông Sài Gòn thuộc Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi này được xây dựng trên diện tích đất rộng khoảng 1.200m², thiết kế hiện đại như một resort đẳng cấp gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, hồ bơi riêng biệt và tầm nhìn hướng sông vô cùng đắt giá. Với nội thất xa hoa được đo ni đóng giày theo gu thẩm mỹ riêng, tổng giá trị của căn biệt thự sau khi hoàn thiện được ước tính lên đến hơn 300 tỷ đồng, thể hiện đẳng cấp và khối tài sản đáng mơ ước của nữ danh hài.

NSND Thanh Hoa với cuộc sống gần gũi thiên nhiên ở Thạch Thất.

NSND Thanh Hoa và chồng.

NSND Thanh Hoa rời phố thị về Thạch Thất tận hưởng điền viên

NSND Thanh Hoa sinh năm 1950 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong những "cây đa cây đề" của nền âm nhạc cách mạng và trữ tình Việt Nam. Bộc lộ thiên bẩm ca hát từ nhỏ, bà sở hữu chất giọng cao, vang, dày và tràn đầy cảm xúc, gắn liền với những ca khúc đi cùng năm tháng như Tàu anh qua núi, Con kênh ta đào, hay Tình yêu của đất và nước. Với hơn 60 năm cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật, bà vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện vẫn đang hoạt động tích cực với vai trò Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam.

Đường tình duyên của NSND Thanh Hoa từng trải qua những giai đoạn vô cùng thăng trầm khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, để lại nhiều biến cố lớn trong cuộc đời bà. Tuy nhiên, giông bão đã dừng lại khi bà gặp và bén duyên với người chồng thứ hai là nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi, kém bà 6 tuổi. Vượt qua những định kiến về tuổi tác và hoàn cảnh, tổ ấm của hai nghệ sĩ đã vững vàng bước qua cột mốc nhiều thập kỷ. Người nghệ sĩ xứ Huế không chỉ dành trọn tình yêu thương cho vợ mà còn coi con riêng của bà như con ruột, cùng bà nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.

Ở tuổi xế chiều, thay vì chọn cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi nội đô, NSND Thanh Hoa và ông xã đã quyết định rời phố thị để chuyển về sinh sống tại một ngôi nhà vườn rộng hơn 1.000m² tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Đây là chốn bình yên tuyệt đối để nữ nghệ sĩ vui vầy với thiên nhiên, tự tay chăm bón cây cối, nuôi thú cưng và tận hưởng những khoảnh khắc quây quần ấm áp bên con cháu sau một đời cống hiến trọn vẹn cho ánh đèn sân khấu.